https://ria.ru/20201226/moderna-1591018582.html

СМИ рассказали о первой аллергической реакции на вакцину Moderna в США

СМИ рассказали о первой аллергической реакции на вакцину Moderna в США

Первый случай аллергической реакции на вакцину против коронавируса от компании Moderna зафиксирован у медицинского работника с аллергией на ракообразных,... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T09:04

2020-12-26T09:04

2020-12-26T09:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269841_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_42cdd4dc5f1dd722034cd4575b14de44.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Первый случай аллергической реакции на вакцину против коронавируса от компании Moderna зафиксирован у медицинского работника с аллергией на ракообразных, сообщает телеканал CNN."После того как я получил вакцину, я почувствовал тахикардию, но я подумал, что это, возможно, из-за тревоги – мне было страшно после того, как я узнал о реакциях на (вакцину компании) Pfizer в США, особенно среди людей, у которых аллергия на ракообразных, как у меня", - заявил телеканалу врач Хоссейн Садрзаде, у которого была аллергическая реакция.По его словам, через шесть-семь минут после введения вакцины он также почувствовал в горле и на языке "пощипывание и онемение", что было похоже на его реакцию на ракообразных. Помимо этого, у врача упало кровяное давление. Медик ввел себе препарат EpiPen, применяемый при возникновении опасных для жизни аллергических реакций, и его направили в реанимацию. Через четыре часа его выписали.Официальный представитель компании Moderna Рэй Джордан заявил телеканалу, что "Moderna не может подтвердить инцидент". При этом, по его словам, через внутреннюю систему отчетности по безопасности компания получила сообщение о потенциально побочном эффекте и проводит расследование инцидента.Вакцина производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech была одобрена для экстренного использования в США 11 декабря. Вакцинация началась на прошлой неделе. На прошлой неделе также была одобрена вакцина от коронавируса компании Moderna. Ранее сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США изучает "около пяти" случаев серьезных аллергических реакций у людей, которым ввели вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/sputnik-1590990308.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире