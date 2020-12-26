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https://ria.ru/20201226/mkhat-1591036265.html
В Минкультуры рассказали о результатах проверки МХАТ имени Горького
В Минкультуры рассказали о результатах проверки МХАТ имени Горького
МХАТ имени Горького по результатам комплексной проверки театра направил в Минкультуры РФ материалы, где отсутствуют какие-либо комментарии по существу заданных... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T12:37
2020-12-26T12:39
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. МХАТ имени Горького по результатам комплексной проверки театра направил в Минкультуры РФ материалы, где отсутствуют какие-либо комментарии по существу заданных вопросов, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры.Ранее сообщалось, что Минкультуры выявило серьезные нарушения при проверке МХАТ имени Горького, материалы направлены в Генпрокуратуру. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента РФ, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ.В ведомстве подтвердили, что действительно проводили проверку театра. Перечень учреждений культуры, подлежащих подобным проверкам, был подготовлен заранее."Результаты проверки вызывают очень много вопросов и свидетельствуют о серьезных нарушениях действующего законодательства. Театру была представлена возможность дать пояснения, однако учреждение направило нам материалы, в которых отсутствуют какие-либо комментарии по существу заданных вопросов", - сказано в сообщении.Как рассказали в пресс-службе Минкультуры, речь идет не о недостатках, а о фактах, оценку которым теперь должно дать надзорное ведомство, именно поэтому все материалы были направлены в Генеральную прокуратуру.
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новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), генеральная прокуратура рф

В Минкультуры рассказали о результатах проверки МХАТ имени Горького

12:37 26.12.2020 (обновлено: 12:39 26.12.2020)
 
© Фото : Mos.ruДом актеров МХАТа
Дом актеров МХАТа - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Фото : Mos.ru
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. МХАТ имени Горького по результатам комплексной проверки театра направил в Минкультуры РФ материалы, где отсутствуют какие-либо комментарии по существу заданных вопросов, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры.
Ранее сообщалось, что Минкультуры выявило серьезные нарушения при проверке МХАТ имени Горького, материалы направлены в Генпрокуратуру. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента РФ, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ.
В ведомстве подтвердили, что действительно проводили проверку театра. Перечень учреждений культуры, подлежащих подобным проверкам, был подготовлен заранее.
"Результаты проверки вызывают очень много вопросов и свидетельствуют о серьезных нарушениях действующего законодательства. Театру была представлена возможность дать пояснения, однако учреждение направило нам материалы, в которых отсутствуют какие-либо комментарии по существу заданных вопросов", - сказано в сообщении.
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Как рассказали в пресс-службе Минкультуры, речь идет не о недостатках, а о фактах, оценку которым теперь должно дать надзорное ведомство, именно поэтому все материалы были направлены в Генеральную прокуратуру.
 
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