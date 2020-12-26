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МХАТ имени Горького прокомментировал претензии Минкульта
МХАТ имени Горького прокомментировал претензии Минкульта
Во МХАТ имени Горького в настоящий момент идет работа по результатам комплексной проверки театра, проведенной Минкультуры РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T11:50
2020-12-26T11:50
культура
новости культуры
мхат имени м. горького
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Во МХАТ имени Горького в настоящий момент идет работа по результатам комплексной проверки театра, проведенной Минкультуры РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Ранее сообщалось, что Минкультуры выявило серьезные нарушения при проверке МХАТ имени Горького, материалы направлены в Генпрокуратуру. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента РФ, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ."Идет текущая работа по результатам проверки театра. Она ведется совместно с министерством культуры и имеет определенную процедуру - после акта проверки театром формируется план действий по устранению либо отклонению замечаний и он уже направлен в Минкультуры", - сообщил представитель пресс-службы.Он добавил, что в этот процесс для экспертизы правоприменения включена прокуратура, это существующая практика, поскольку МХАТ бюджетное учреждение. Отмечается, что по итогам всего комплекса мер проверки, сейчас работа не закончена, будет сформирован итоговый документ, который можно будет комментировать и на который можно будет реагировать в публичном пространстве. В настоящий момент идет рутинная работа - предоставление всего необходимо нормативно-правового массива проверяющим органам, добавили в театре."И как-либо по-другому квалифицировать ситуацию вокруг проверки, кроме как рабочая, - преждевременно", - отметил представитель пресс-службы.
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новости культуры, мхат имени м. горького, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), генеральная прокуратура рф, общество

МХАТ имени Горького прокомментировал претензии Минкульта

11:50 26.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Во МХАТ имени Горького в настоящий момент идет работа по результатам комплексной проверки театра, проведенной Минкультуры РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее сообщалось, что Минкультуры выявило серьезные нарушения при проверке МХАТ имени Горького, материалы направлены в Генпрокуратуру. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента РФ, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ.
"Идет текущая работа по результатам проверки театра. Она ведется совместно с министерством культуры и имеет определенную процедуру - после акта проверки театром формируется план действий по устранению либо отклонению замечаний и он уже направлен в Минкультуры", - сообщил представитель пресс-службы.
Он добавил, что в этот процесс для экспертизы правоприменения включена прокуратура, это существующая практика, поскольку МХАТ бюджетное учреждение. Отмечается, что по итогам всего комплекса мер проверки, сейчас работа не закончена, будет сформирован итоговый документ, который можно будет комментировать и на который можно будет реагировать в публичном пространстве. В настоящий момент идет рутинная работа - предоставление всего необходимо нормативно-правового массива проверяющим органам, добавили в театре.
"И как-либо по-другому квалифицировать ситуацию вокруг проверки, кроме как рабочая, - преждевременно", - отметил представитель пресс-службы.
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КультураНовости культурыМХАТ имени М. ГорькогоМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Генеральная прокуратура РФОбщество
 
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