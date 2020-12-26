https://ria.ru/20201226/mgppu-1590942446.html

Ученые выяснили, как эмоции и ценности помогают нам видеть предметы

Ученые выяснили, как эмоции и ценности помогают нам видеть предметы

Роль эмоциональных оценок в процессе визуального восприятия исследовали ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ)... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T09:00

2020-12-26T09:00

2020-12-26T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Роль эмоциональных оценок в процессе визуального восприятия исследовали ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) совместно с британскими коллегами. По словам авторов работы, они впервые установили решающее значение системы ценностей мозга для работы зрения. Результаты опубликованы в журнале NeuroImage.При зрительном восприятии мозгу постоянно приходится решать ряд проблем, вызванных тем, что данных с рецепторов недостаточно для однозначного определения того, с чем именно человек имеет дело. Такого рода проблемы связаны с решением обратных задач, например, с восстановлением трехмерной формы реального предмета по ее проекции на двумерную поверхность сетчатки глаза.Такие задачи, как объяснили ученые, имеют бесконечное число возможных ответов, поэтому для их адекватного решения мозг использует накопленную ранее информацию. Она может быть приобретена в моторном опыте, например, при манипуляции с предметами — именно так происходит категоризация стимулов у адаптивных роботов, действующих в динамичной окружающей среде.Ученые МГППУ установили, что восприятие человека принципиально отличается от схемы, реализуемой сегодня в алгоритмах компьютерного зрения. По их словам, они впервые показали, что зрение опирается также на ценностные или эмоциональные характеристики того или иного визуального стимула.По словам ученых, при восприятии одного и того же изображения до и после тренировки сигнал на рецепторах был одинаковым, но опыт их ценностной оценки, привлекаемый мозгом наблюдателя, различался. После обучения, под влиянием ценностного опыта, представленные испытуемым образы воспринимались уже как осмысленные предметы."Мы установили, что после обучения области системы ценностей мозга — островок, энторинальная кора, поясная извилина и орбитофронтальная кора правого полушария — реорганизуют свою нейронную активность в интервале 210-230 мс после получения зрительного стимула. Это приводит к возникновению нисходящей связи от системы ценностей к зрительной коре. Структура ценностных оценок, распространяющаяся по этому пути, обеспечивает зрительную кору информацией, позволяющей решать обратную задачу восприятия", — объяснил Владимир Козунов.Ученые подчеркнули, что изучение функциональной организации восприятия важно как для развития методов коррекции при нейропсихических заболеваниях, так и для расширения возможностей человеческого организма в обозримом будущем.Для изучения пространственно-временных схем нейронной активности, лежащих в основе распознавания образов, ученые МГППУ использовали магнитоэнцефалографию (МЭГ). Этот метод позволяет регистрировать активность различных зон головного мозга, соотносимых с конкретными функциями организма, сообщили ученые.В исследовании принимали участие сотрудники Оксфордского университета и Университетского колледжа Лондона (Великобритания). Научный коллектив планирует продолжить серию экспериментов, в частности, исследовать влияние на визуальное восприятие ценностных оценок, вызванных предшествующими стимулами.

https://na.ria.ru/20190723/1556760890.html

https://ria.ru/20200414/1569958031.html

https://ria.ru/20200408/1569691155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)