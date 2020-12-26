https://ria.ru/20201226/maska-1591018936.html

Эпидемиолог разъяснил правила ношения масок на улице

Эпидемиолог разъяснил правила ношения масок на улице

Маска на улице обязательна только при участии в массовых мероприятиях или при большом скоплении людей, в остальных случаях на улице носить её не нужно, заявил... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T09:08

2020-12-26T09:08

2020-12-26T09:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Маска на улице обязательна только при участии в массовых мероприятиях или при большом скоплении людей, в остальных случаях на улице носить её не нужно, заявил РИА Новости заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Она обязательна не только в помещениях и в транспорте, но и при массовых мероприятиях на улице. Подчеркну: при массовых мероприятиях, при большом скоплении людей. В иных случаях маска на улице не нужна", - сказал Горелов.Он отметил, что ношение маски сейчас остается правилом номер один в борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество