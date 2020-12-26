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В Башкирии в машине нашли тела мужчины и двух детей
В Башкирии в машине нашли тела мужчины и двух детей
Тела отца и двоих детей обнаружили с признаками отравления угарным газом в автомобиле в Башкирии, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-26T23:48
2020-12-27T04:46
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
давлекановский район
происшествия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Тела отца и двоих детей обнаружили с признаками отравления угарным газом в автомобиле в Башкирии, сообщает Следственный комитет РФ.В субботу в правоохранительные органы республики поступило сообщение, что 37-летний житель Уфы поругался с супругой и уехал на своей машине с шестилетним сыном и годовалой дочерью в неизвестном направлении. По факту безвестного исчезновения малолетних незамедлительно возбудили уголовное дело по статье УК РФ "убийство двоих малолетних".Следователи, следователи-криминалисты и сотрудники МВД осмотрели дом семьи и организовали поиски."Спустя несколько часов их тела без видимых телесных повреждений были обнаружены в автомобиле в Давлекановском районе с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении на сайте СК.По предварительной версии следствия, отец "совершил убийство своих детей и свел счеты с жизнью".
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республика башкортостан
уфа
давлекановский район
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республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), уфа, давлекановский район, происшествия

В Башкирии в машине нашли тела мужчины и двух детей

23:48 26.12.2020 (обновлено: 04:46 27.12.2020)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Тела отца и двоих детей обнаружили с признаками отравления угарным газом в автомобиле в Башкирии, сообщает Следственный комитет РФ.
В субботу в правоохранительные органы республики поступило сообщение, что 37-летний житель Уфы поругался с супругой и уехал на своей машине с шестилетним сыном и годовалой дочерью в неизвестном направлении. По факту безвестного исчезновения малолетних незамедлительно возбудили уголовное дело по статье УК РФ "убийство двоих малолетних".
Следователи, следователи-криминалисты и сотрудники МВД осмотрели дом семьи и организовали поиски.
"Спустя несколько часов их тела без видимых телесных повреждений были обнаружены в автомобиле в Давлекановском районе с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении на сайте СК.
По предварительной версии следствия, отец "совершил убийство своих детей и свел счеты с жизнью".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Республика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)УфаДавлекановский районПроисшествия
 
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