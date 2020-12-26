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В Башкирии в машине нашли тела мужчины и двух детей

В Башкирии в машине нашли тела мужчины и двух детей

Тела отца и двоих детей обнаружили с признаками отравления угарным газом в автомобиле в Башкирии, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-26T23:48

2020-12-26T23:48

2020-12-27T04:46

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

уфа

давлекановский район

происшествия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Тела отца и двоих детей обнаружили с признаками отравления угарным газом в автомобиле в Башкирии, сообщает Следственный комитет РФ.В субботу в правоохранительные органы республики поступило сообщение, что 37-летний житель Уфы поругался с супругой и уехал на своей машине с шестилетним сыном и годовалой дочерью в неизвестном направлении. По факту безвестного исчезновения малолетних незамедлительно возбудили уголовное дело по статье УК РФ "убийство двоих малолетних".Следователи, следователи-криминалисты и сотрудники МВД осмотрели дом семьи и организовали поиски."Спустя несколько часов их тела без видимых телесных повреждений были обнаружены в автомобиле в Давлекановском районе с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении на сайте СК.По предварительной версии следствия, отец "совершил убийство своих детей и свел счеты с жизнью".

https://ria.ru/20201225/ubiystvo-1590993166.html

республика башкортостан

уфа

давлекановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), уфа, давлекановский район, происшествия