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В Башкирии в машине нашли тела мужчины и двух детей
В Башкирии в машине нашли тела мужчины и двух детей
Тела отца и двоих детей обнаружили с признаками отравления угарным газом в автомобиле в Башкирии, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-26T23:48
2020-12-26T23:48
2020-12-27T04:46
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
давлекановский район
происшествия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Тела отца и двоих детей обнаружили с признаками отравления угарным газом в автомобиле в Башкирии, сообщает Следственный комитет РФ.В субботу в правоохранительные органы республики поступило сообщение, что 37-летний житель Уфы поругался с супругой и уехал на своей машине с шестилетним сыном и годовалой дочерью в неизвестном направлении. По факту безвестного исчезновения малолетних незамедлительно возбудили уголовное дело по статье УК РФ "убийство двоих малолетних".Следователи, следователи-криминалисты и сотрудники МВД осмотрели дом семьи и организовали поиски."Спустя несколько часов их тела без видимых телесных повреждений были обнаружены в автомобиле в Давлекановском районе с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении на сайте СК.По предварительной версии следствия, отец "совершил убийство своих детей и свел счеты с жизнью".
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республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), уфа, давлекановский район, происшествия