https://ria.ru/20201226/makron-1591072455.html

Макрон уехал из Версаля в резиденцию на юге Франции

Макрон уехал из Версаля в резиденцию на юге Франции

Переболевший COVID-19 президент Франции Эммануэль Макрон находится в своей резиденции форт Брегансон вместе с супругой Брижит и пробудет там до конца декабря,... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-26T20:36

2020-12-26T20:36

2020-12-27T04:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

эммануэль макрон

версаль

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589660159_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_4670ccc3e8e4ee5a049436f35d2f5d63.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Переболевший COVID-19 президент Франции Эммануэль Макрон находится в своей резиденции форт Брегансон вместе с супругой Брижит и пробудет там до конца декабря, передает радиостанция France Bleu.Телеканал BFMTV сообщал в четверг, что президент Франции покинул резиденцию в Версале, где проходил карантин из-за заражения коронавирусом. По данным канала, на следующей неделе французскому президенту предстоит провести заседание совета по обороне и национальной безопасности, а 31 декабря выступить перед гражданами страны с традиционным обращением.Как сообщает радиостанция, французский лидер вместе с супругой прилетел в город Йер на юге Франции в четверг днем, и оттуда пара отправилась на машине в резиденцию у моря. По информации радиостанции, Макрон провел в форте Рождество и останется там до 31 декабря.Президент Франции вместе с супругой справляют рождественские праздники именно в этой резиденции третий год подряд.Семнадцатого декабря стало известно, что Макрон заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию, которую проходил в охотничьем домике "Ля-Лантерн" в Версале, и продолжал работать удаленно. В четверг офис президента сообщил, что у Макрона больше нет симптомов коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589699599.html

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590203205.html

версаль

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, версаль, франция, в мире