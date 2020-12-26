https://ria.ru/20201226/makron-1591072455.html
Макрон уехал из Версаля в резиденцию на юге Франции
Макрон уехал из Версаля в резиденцию на юге Франции
Переболевший COVID-19 президент Франции Эммануэль Макрон находится в своей резиденции форт Брегансон вместе с супругой Брижит и пробудет там до конца декабря,... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-26T20:36
2020-12-26T20:36
2020-12-27T04:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Переболевший COVID-19 президент Франции Эммануэль Макрон находится в своей резиденции форт Брегансон вместе с супругой Брижит и пробудет там до конца декабря, передает радиостанция France Bleu.Телеканал BFMTV сообщал в четверг, что президент Франции покинул резиденцию в Версале, где проходил карантин из-за заражения коронавирусом. По данным канала, на следующей неделе французскому президенту предстоит провести заседание совета по обороне и национальной безопасности, а 31 декабря выступить перед гражданами страны с традиционным обращением.Как сообщает радиостанция, французский лидер вместе с супругой прилетел в город Йер на юге Франции в четверг днем, и оттуда пара отправилась на машине в резиденцию у моря. По информации радиостанции, Макрон провел в форте Рождество и останется там до 31 декабря.Президент Франции вместе с супругой справляют рождественские праздники именно в этой резиденции третий год подряд.Семнадцатого декабря стало известно, что Макрон заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию, которую проходил в охотничьем домике "Ля-Лантерн" в Версале, и продолжал работать удаленно. В четверг офис президента сообщил, что у Макрона больше нет симптомов коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589699599.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, версаль, франция, в мире