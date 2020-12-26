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В России за сутки умерли 567 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 567 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 567 смертей с COVID-19, за все время — 54 226, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T11:04
2020-12-26T11:04
2020-12-26T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 567 смертей с COVID-19, за все время — 54 226, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 567 летальных случаев... За весь период по России умерло 54 226 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге скончались 82 пациента, в Москве — 77, в Ростовской области и Красноярском крае — по 21.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, красноярский край, санкт-петербург