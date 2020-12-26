Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201226/letalnost-1591028558.html
В России за сутки умерли 567 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 567 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 567 смертей с COVID-19, за все время — 54 226, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T11:04
2020-12-26T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
красноярский край
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590867328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5a76815208043c05724d7a403d676c8.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 567 смертей с COVID-19, за все время — 54 226, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 567 летальных случаев... За весь период по России умерло 54 226 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге скончались 82 пациента, в Москве — 77, в Ростовской области и Красноярском крае — по 21.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
москва
красноярский край
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590867328_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_96da1ae96a2ed295a835f3bb302eb4c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, красноярский край, санкт-петербург

В России за сутки умерли 567 пациентов с коронавирусом

11:04 26.12.2020
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРабота врачей в "красной зоне" Новосибирской областной клинической больницы
Работа врачей в красной зоне Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 567 смертей с COVID-19, за все время — 54 226, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 567 летальных случаев... За весь период по России умерло 54 226 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге скончались 82 пациента, в Москве — 77, в Ростовской области и Красноярском крае — по 21.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМоскваКрасноярский крайСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Певица Монеточка вышла замуж
15:44МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
15:37Названа причина смерти разведчика Джорджа Блейка
15:31"С Россией шутки плохи": японцы оценили новые военные объекты на Курилах
15:27Медик оценил закрытие границ с Британией из-за COVID-19
15:27Названы продукты, которые лучше убрать из холодильника
15:21СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
15:18Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане
15:14В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о готовности к мобилизации
14:57У Сноудена родился сын
14:50Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Блейка
14:34Сочинец угрожал убить себя, не желая идти в армию
14:28В США за сутки выявили 106 тысяч заболевших COVID-19
14:16В Израиле опровергли сообщения о подрыве патруля на границе с Ливаном
14:15Рогозин назвал глобальную цель России в космосе
13:46Посольство рассказало о пожаре на российском судне на Канарских островах
13:39Два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии
13:37Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
13:30Актриса Марина Зудина опровергла сообщения о своей госпитализации
13:29СМИ: при пожаре в египетской больнице погибли семь человек
Лента новостейМолния