https://ria.ru/20201226/letalnost-1591028558.html

В России за сутки умерли 567 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 567 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 567 смертей с COVID-19, за все время — 54 226, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T11:04

2020-12-26T11:04

2020-12-26T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

красноярский край

санкт-петербург

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 567 смертей с COVID-19, за все время — 54 226, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 567 летальных случаев... За весь период по России умерло 54 226 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге скончались 82 пациента, в Москве — 77, в Ростовской области и Красноярском крае — по 21.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

красноярский край

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, красноярский край, санкт-петербург