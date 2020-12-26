https://ria.ru/20201226/lavina-1591078960.html

В Иране в результате схода лавины погибли десять человек

В Иране в результате схода лавины погибли десять человек

Число жертв схода лавины к северу от столицы Ирана возросло до десяти, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на спасателей. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T22:15

2020-12-26T22:15

2020-12-26T22:41

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ТЕГЕРАН, 26 дек - РИА Новости. Число жертв схода лавины к северу от столицы Ирана возросло до десяти, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на спасателей.Ранее сообщалось о 8 жертвах."К настоящему моменту в горных районах обнаружены девять тел, ещё один человек скончался в больнице", - говорится в сообщении IRIB.В последние дни во многих областях Ирана наблюдается непогодица, в том числе метели в горных районах страны – обильный снегопад в северной части иранской столицы 25 декабря привел к сходу лавины. Сообщалось также о пропавших без вести.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/lavina-1590167580.html

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