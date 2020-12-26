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В Иране в результате схода лавины погибли десять человек
В Иране в результате схода лавины погибли десять человек
Число жертв схода лавины к северу от столицы Ирана возросло до десяти, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на спасателей. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T22:15
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иран
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ТЕГЕРАН, 26 дек - РИА Новости. Число жертв схода лавины к северу от столицы Ирана возросло до десяти, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на спасателей.Ранее сообщалось о 8 жертвах."К настоящему моменту в горных районах обнаружены девять тел, ещё один человек скончался в больнице", - говорится в сообщении IRIB.В последние дни во многих областях Ирана наблюдается непогодица, в том числе метели в горных районах страны – обильный снегопад в северной части иранской столицы 25 декабря привел к сходу лавины. Сообщалось также о пропавших без вести.
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иран, в мире

В Иране в результате схода лавины погибли десять человек

22:15 26.12.2020 (обновлено: 22:41 26.12.2020)
 
© NaveedIRSСход лавины
Сход лавины - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© NaveedIRS
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 26 дек - РИА Новости. Число жертв схода лавины к северу от столицы Ирана возросло до десяти, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на спасателей.
Ранее сообщалось о 8 жертвах.
"К настоящему моменту в горных районах обнаружены девять тел, ещё один человек скончался в больнице", - говорится в сообщении IRIB.
В последние дни во многих областях Ирана наблюдается непогодица, в том числе метели в горных районах страны – обильный снегопад в северной части иранской столицы 25 декабря привел к сходу лавины. Сообщалось также о пропавших без вести.
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