https://ria.ru/20201226/kozhemyako-1591017861.html

Губернатор Приморья рассказал, как встретит Новый год

Губернатор Приморья рассказал, как встретит Новый год

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал в интервью РИА Новости, что планирует встретить Новый год с семьей. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T08:46

2020-12-26T08:46

2020-12-26T10:28

новый год—2021

олег кожемяко

владивосток

артем

приморский край

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости, Светлана Задёра. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал в интервью РИА Новости, что планирует встретить Новый год с семьей."Традиционно Новый год мы всегда встречаем в семье. Обычно выезжаем на площадь где-то часов в десять, потом возвращаемся домой и встречаем Новый год дома", - рассказал Кожемяко.В это году губернатор Приморья участвовал в акции "Елка желаний". В шарах, которые достались Кожемяко, оказались имена двух ребят из Артема и Владивостока. Пятилетняя Ира Васина попросила на Новый год кукольный домик с кухней, а 13-летний Виталик из Артема попросил складной самокат с амортизаторами и ручным тормозом.Олег Кожемяко отметил, что исполнит желания детей на новогодней елке."У нас еще елка перед Новым годом, обязательно это сделаем", - ответил губернатор на вопрос журналиста об исполнении желаний детей.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201224/morozy-1590665671.html

владивосток

артем

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олег кожемяко, владивосток, артем, приморский край