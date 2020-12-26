Губернатор Приморья рассказал, как встретит Новый год
08:46 26.12.2020 (обновлено: 10:28 26.12.2020)
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНовый временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко во время церемонии представления администрации Приморья. 28 сентября 2018
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости, Светлана Задёра. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал в интервью РИА Новости, что планирует встретить Новый год с семьей.
"Традиционно Новый год мы всегда встречаем в семье. Обычно выезжаем на площадь где-то часов в десять, потом возвращаемся домой и встречаем Новый год дома", - рассказал Кожемяко.
В это году губернатор Приморья участвовал в акции "Елка желаний". В шарах, которые достались Кожемяко, оказались имена двух ребят из Артема и Владивостока. Пятилетняя Ира Васина попросила на Новый год кукольный домик с кухней, а 13-летний Виталик из Артема попросил складной самокат с амортизаторами и ручным тормозом.
Олег Кожемяко отметил, что исполнит желания детей на новогодней елке.
"У нас еще елка перед Новым годом, обязательно это сделаем", - ответил губернатор на вопрос журналиста об исполнении желаний детей.
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