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Новый год—2021
https://ria.ru/20201226/kozhemyako-1591017861.html
Губернатор Приморья рассказал, как встретит Новый год
Губернатор Приморья рассказал, как встретит Новый год
Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал в интервью РИА Новости, что планирует встретить Новый год с семьей. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T08:46
2020-12-26T10:28
новый год—2021
олег кожемяко
владивосток
артем
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости, Светлана Задёра. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал в интервью РИА Новости, что планирует встретить Новый год с семьей."Традиционно Новый год мы всегда встречаем в семье. Обычно выезжаем на площадь где-то часов в десять, потом возвращаемся домой и встречаем Новый год дома", - рассказал Кожемяко.В это году губернатор Приморья участвовал в акции "Елка желаний". В шарах, которые достались Кожемяко, оказались имена двух ребят из Артема и Владивостока. Пятилетняя Ира Васина попросила на Новый год кукольный домик с кухней, а 13-летний Виталик из Артема попросил складной самокат с амортизаторами и ручным тормозом.Олег Кожемяко отметил, что исполнит желания детей на новогодней елке."У нас еще елка перед Новым годом, обязательно это сделаем", - ответил губернатор на вопрос журналиста об исполнении желаний детей.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201224/morozy-1590665671.html
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олег кожемяко, владивосток, артем, приморский край

Губернатор Приморья рассказал, как встретит Новый год

08:46 26.12.2020 (обновлено: 10:28 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНовый временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко во время церемонии представления администрации Приморья. 28 сентября 2018
Новый временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко во время церемонии представления администрации Приморья. 28 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости, Светлана Задёра. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал в интервью РИА Новости, что планирует встретить Новый год с семьей.
"Традиционно Новый год мы всегда встречаем в семье. Обычно выезжаем на площадь где-то часов в десять, потом возвращаемся домой и встречаем Новый год дома", - рассказал Кожемяко.
В это году губернатор Приморья участвовал в акции "Елка желаний". В шарах, которые достались Кожемяко, оказались имена двух ребят из Артема и Владивостока. Пятилетняя Ира Васина попросила на Новый год кукольный домик с кухней, а 13-летний Виталик из Артема попросил складной самокат с амортизаторами и ручным тормозом.
Олег Кожемяко отметил, что исполнит желания детей на новогодней елке.
"У нас еще елка перед Новым годом, обязательно это сделаем", - ответил губернатор на вопрос журналиста об исполнении желаний детей.
Читайте полный текст интервью >>>
Мужчина во время зимней пробежки - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 06:55
Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
 
Новый год—2021Олег КожемякоВладивостокАртемПриморский край
 
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