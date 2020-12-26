https://ria.ru/20201226/kozhemyako-1591016937.html

Глава Приморья планирует сделать прививку от коронавируса

Глава Приморья планирует сделать прививку от коронавируса

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал в интервью РИА Новости, что планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T08:22

2020-12-26T08:22

2020-12-26T10:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

олег кожемяко

приморский край

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости, Светлана Задёра. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал в интервью РИА Новости, что планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции."Буду, но сейчас я не в той категории, которой предписано делать прививки", - ответил Кожемяко на вопрос, будет ли он делать прививку от COVID-19."В первую очередь ее должны сделать врачи, учителя, те, кто каждый день работает с населением. В будущем, когда дойдет очередь и до моей категории, конечно, привьюсь", - добавил он.Читайте полный текст интервью >>>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/bayden-1590306607.html

приморский край

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