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Глава Приморья планирует сделать прививку от коронавируса
Глава Приморья планирует сделать прививку от коронавируса
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал в интервью РИА Новости, что планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T08:22
2020-12-26T10:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
олег кожемяко
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости, Светлана Задёра. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал в интервью РИА Новости, что планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции."Буду, но сейчас я не в той категории, которой предписано делать прививки", - ответил Кожемяко на вопрос, будет ли он делать прививку от COVID-19."В первую очередь ее должны сделать врачи, учителя, те, кто каждый день работает с населением. В будущем, когда дойдет очередь и до моей категории, конечно, привьюсь", - добавил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег кожемяко, приморский край

Глава Приморья планирует сделать прививку от коронавируса

08:22 26.12.2020 (обновлено: 10:27 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОлег Кожемяко в администрации Приморья
Олег Кожемяко в администрации Приморья - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости, Светлана Задёра. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал в интервью РИА Новости, что планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции.
"Буду, но сейчас я не в той категории, которой предписано делать прививки", - ответил Кожемяко на вопрос, будет ли он делать прививку от COVID-19.
"В первую очередь ее должны сделать врачи, учителя, те, кто каждый день работает с населением. В будущем, когда дойдет очередь и до моей категории, конечно, привьюсь", - добавил он.
Читайте полный текст интервью >>>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег КожемякоПриморский край
 
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