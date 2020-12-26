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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591050488.html
Медик оценил закрытие границ с Британией из-за COVID-19
Медик оценил закрытие границ с Британией из-за COVID-19
Закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса нецелесообразно, заявил РИА Новости французский медицинский специалист Жан-Даниэль Лельевр. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T15:27
2020-12-26T15:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
великобритания
франция
европа
в мире
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса нецелесообразно, заявил РИА Новости французский медицинский специалист Жан-Даниэль Лельевр.“Нет, я не думаю, что это (закрытие границ – ред.) очень действенно. Поскольку…вариант вируса выявлен в других странах Европы…В Европе такие масштабы перемещения населения, что возможность изоляции одной страны от других иллюзорна”, - сказал специалист по вакцинации, заведующий отделением иммунологии и инфекционных заболеваний больницы имени Анри Мондора во французской коммуне Кретей Жан-Даниэль Лельевр.Он отметил, что новый штамм вируса распространяется в несколько большей степени, чем предыдущий, но о его повышенной опасности данных нет.По его словам, ситуация с коронавирусом во Франции “находится под контролем”. Он также отметил, что в этой стране нет так называемой “третьей волны”, поскольку увеличение числа заражений зависит от снятия и введения ограничений.Ранее санитарное агентство Франции заявило о первом случае заражения новым штаммом коронавируса, выявленным ранее в Великобритании на территории страны. Заболевание было выявлено в городе Тур у француза, проживавшего в Великобритании.Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201226/shtamm-1591027675.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, франция, европа, в мире

Медик оценил закрытие границ с Британией из-за COVID-19

15:27 26.12.2020 (обновлено: 15:29 26.12.2020)
 
© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© AP Photo / Frank Augstein
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса нецелесообразно, заявил РИА Новости французский медицинский специалист Жан-Даниэль Лельевр.
“Нет, я не думаю, что это (закрытие границ – ред.) очень действенно. Поскольку…вариант вируса выявлен в других странах Европы…В Европе такие масштабы перемещения населения, что возможность изоляции одной страны от других иллюзорна”, - сказал специалист по вакцинации, заведующий отделением иммунологии и инфекционных заболеваний больницы имени Анри Мондора во французской коммуне Кретей Жан-Даниэль Лельевр.
Он отметил, что новый штамм вируса распространяется в несколько большей степени, чем предыдущий, но о его повышенной опасности данных нет.
По его словам, ситуация с коронавирусом во Франции “находится под контролем”. Он также отметил, что в этой стране нет так называемой “третьей волны”, поскольку увеличение числа заражений зависит от снятия и введения ограничений.
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
10:57Распространение нового коронавируса
Врач назвал главную опасность нового штамма коронавируса
Ранее санитарное агентство Франции заявило о первом случае заражения новым штаммом коронавируса, выявленным ранее в Великобритании на территории страны. Заболевание было выявлено в городе Тур у француза, проживавшего в Великобритании.
Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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