https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591028184.html

В Москве выявили 7480 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 7480 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 7480, в Санкт-Петербурге — 3755, Подмосковье — 1615, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T11:02

2020-12-26T11:02

2020-12-26T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 7480, в Санкт-Петербурге — 3755, Подмосковье — 1615, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7480, 2. Санкт-Петербург - 3755, 3. Московская область - 1615", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Еврейской автономной области — 17, Ненецком автономном округе — 7, Чукотском автономном округе — 6.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201226/shtamm-1591011364.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург