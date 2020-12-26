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В Москве выявили 7480 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 7480 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 7480, в Санкт-Петербурге — 3755, Подмосковье — 1615, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T11:02
2020-12-26T11:02
2020-12-26T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 7480, в Санкт-Петербурге — 3755, Подмосковье — 1615, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7480, 2. Санкт-Петербург - 3755, 3. Московская область - 1615", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Еврейской автономной области — 17, Ненецком автономном округе — 7, Чукотском автономном округе — 6.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург