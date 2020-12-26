https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591028031.html

Число случаев COVID-19 в России превысило три миллиона

Число случаев COVID-19 в России превысило три миллиона

За сутки в России зарегистрировали 29 258 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T11:01

2020-12-26T11:01

2020-12-26T11:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 29 258 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2.В 15,6 процента случаев у заболевших не было симптомов. Зафиксированы 567 летальных исходов, из больниц выписали 28 185 человек.В числе регионов с наибольшим количеством заразившихся Москва (7480, 7315 накануне), Санкт-Петербург (3755), Подмосковье (1615), Нижегородская (501), Псковская (425), Свердловская (406), Воронежская, Ростовская области (по 389), а также Карелия (379). Меньше всего инфицированных в Еврейской автономии (17), Ненецком (семь) и Чукотском (шесть) автономных округах.Таким образом, с начала пандемии число заразившихся в России превысило три миллиона (3 021 964). Умерли 54 226 человек, выздоровели более 2,4 миллиона. Темп прироста держится на уровне процента.По статистике Университета Джонса Хопкинса, число зараженных во всем мире с начала пандемии приближается к 80 миллионам, свыше 1,75 миллиона человек умерли.Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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