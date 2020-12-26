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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591028031.html
Число случаев COVID-19 в России превысило три миллиона
Число случаев COVID-19 в России превысило три миллиона
За сутки в России зарегистрировали 29 258 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T11:01
2020-12-26T11:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 29 258 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2.В 15,6 процента случаев у заболевших не было симптомов. Зафиксированы 567 летальных исходов, из больниц выписали 28 185 человек.В числе регионов с наибольшим количеством заразившихся Москва (7480, 7315 накануне), Санкт-Петербург (3755), Подмосковье (1615), Нижегородская (501), Псковская (425), Свердловская (406), Воронежская, Ростовская области (по 389), а также Карелия (379). Меньше всего инфицированных в Еврейской автономии (17), Ненецком (семь) и Чукотском (шесть) автономных округах.Таким образом, с начала пандемии число заразившихся в России превысило три миллиона (3 021 964). Умерли 54 226 человек, выздоровели более 2,4 миллиона. Темп прироста держится на уровне процента.По статистике Университета Джонса Хопкинса, число зараженных во всем мире с начала пандемии приближается к 80 миллионам, свыше 1,75 миллиона человек умерли.Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Число случаев COVID-19 в России превысило три миллиона

11:01 26.12.2020 (обновлено: 11:57 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 29 258 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2.
В 15,6 процента случаев у заболевших не было симптомов. Зафиксированы 567 летальных исходов, из больниц выписали 28 185 человек.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 08:00Наука
Переболеть COVID-19 или привиться? Вся правда о вакцине от коронавируса
В числе регионов с наибольшим количеством заразившихся Москва (7480, 7315 накануне), Санкт-Петербург (3755), Подмосковье (1615), Нижегородская (501), Псковская (425), Свердловская (406), Воронежская, Ростовская области (по 389), а также Карелия (379). Меньше всего инфицированных в Еврейской автономии (17), Ненецком (семь) и Чукотском (шесть) автономных округах.
Таким образом, с начала пандемии число заразившихся в России превысило три миллиона (3 021 964). Умерли 54 226 человек, выздоровели более 2,4 миллиона. Темп прироста держится на уровне процента.
По статистике Университета Джонса Хопкинса, число зараженных во всем мире с начала пандемии приближается к 80 миллионам, свыше 1,75 миллиона человек умерли.
Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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