https://ria.ru/20201226/kamni-1591016779.html

Эксперт назвал главные камни 2021 года

Эксперт назвал главные камни 2021 года

Желтые сапфиры могут стать камнем 2021 года, заявила в интервью РИА Новости геммолог, специалист по инвестированию в драгоценные камни, глава швейцарской... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T08:17

2020-12-26T08:17

2020-12-26T08:17

камни

общество

экономика

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ЖЕНЕВА, 26 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Желтые сапфиры могут стать камнем 2021 года, заявила в интервью РИА Новости геммолог, специалист по инвестированию в драгоценные камни, глава швейцарской компании Gem Project Ольга Бровчук."Одним из претендентов на звание камня 2021 года является желтый сапфир. Он широко представлен на рынке, имеет ровный красивый цвет и при этом стоит дешевле своего синего собрата. Его выбору будет способствовать и широко разрекламированный прессой факт, что цветом нового года будет желтый", - сказала она.По словам Бровчук, камнем нынешнего года также стал сапфир. "Он был востребован как на профессиональном рынке, на котором покупают камни сами ювелиры и дизайнеры, так и на аукционном, где сапфиры разлетались "как горячие пирожки", - отметила она.Эксперт добавила, что в целом принципиальных изменений во вкусах покупателей не произошло. Красивые редкие камни и украшения с ними остались востребованы, несмотря на карантин и отсутствие поводов их "выгулять". При этом искусственно выращенные бриллианты продолжили завоевание своей доли рынка несмотря на пандемию."Такие бриллианты стоят дешевле природных камней, но пока еще существенно дороже бижутерии. В последние годы китайские инвесторы вложили несколько миллиардов долларов в технологии по выращиванию бриллиантов, поэтому следует ждать увеличения предложения на рынке и постепенного снижения их стоимости", - отметила Бровчук.

https://ria.ru/20201211/koltso-1588846166.html

https://ria.ru/20200804/1575302317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камни, общество, экономика