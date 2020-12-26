https://ria.ru/20201226/izrail-1591034271.html
Патруль израильских военных подорвался на границе с Ливаном
Патруль израильских военных подорвался на границе с Ливаном
Взрывное устройство сработало на пути следования патруля армии Израиля в районе поселения Удейси на границе с Ливаном, сообщает ливанский телеканал... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T12:16
2020-12-26T12:16
2020-12-26T12:16
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БЕЙРУТ, 26 дек - РИА Новости. Взрывное устройство сработало на пути следования патруля армии Израиля в районе поселения Удейси на границе с Ливаном, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин"."Израильский патруль сегодня утром подорвался на оккупированной части пограничного поселения Удейси", - сообщает телеканал.По предварительным данным, ранения получили несколько израильских военных.
https://ria.ru/20201226/udary-1591033661.html
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