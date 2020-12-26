https://ria.ru/20201226/izrail-1591034271.html

Патруль израильских военных подорвался на границе с Ливаном

Патруль израильских военных подорвался на границе с Ливаном

Взрывное устройство сработало на пути следования патруля армии Израиля в районе поселения Удейси на границе с Ливаном, сообщает ливанский телеканал... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T12:16

2020-12-26T12:16

2020-12-26T12:16

израиль

ливан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/102521/84/1025218468_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_694cd0c00b713d56b5030bb2bdb4e1e9.jpg

БЕЙРУТ, 26 дек - РИА Новости. Взрывное устройство сработало на пути следования патруля армии Израиля в районе поселения Удейси на границе с Ливаном, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин"."Израильский патруль сегодня утром подорвался на оккупированной части пограничного поселения Удейси", - сообщает телеканал.По предварительным данным, ранения получили несколько израильских военных.

https://ria.ru/20201226/udary-1591033661.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, ливан, в мире