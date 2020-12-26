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КС объяснил, как решить проблему споров с иностранными инвесторами
КС объяснил, как решить проблему споров с иностранными инвесторами
Только ратификация международного договора России федеральным законом позволяет передать на рассмотрение международного арбитража споры между РФ и иностранными... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T02:00
2020-12-26T06:28
россия
таможенный союз
конституционный суд рф
чита
санкт-петербург
экономика
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Только ратификация международного договора России федеральным законом позволяет передать на рассмотрение международного арбитража споры между РФ и иностранными инвесторами, следует из определения Конституционного суда (КС) России.КС в пятницу опубликовал на официальном сайте определение о разъяснении своего постановления от 27 марта 2012 года, принятое по ходатайству правительства РФ.Это постановление КС РФ было вынесено по жалобе Игоря Ушакова из Читы, которому таможня пересчитала уже уплаченную пошлину с учетом более высоких ставок, предусмотренных временно применявшимся в тот момент соглашением о Таможенном союзе. Ушаков обратил внимание на возможность временного применения в России не вступивших в силу международных договоров без их официального опубликования. КС тогда указал, что такие договоры необходимо официально публиковать до того, как их начнут применять. Дело Ушакова было отправлено на пересмотр, а норма признана соответствующей конституции с учетом ее истолкования КС.Сейчас, по оценке кабмина, это истолкование в правоприменительной практике может необоснованно пониматься как допускающее "временное (до ратификации и вступления в силу – ред.) применение положений международного договора Российской Федерации, предусматривающих обязательную компетенцию международного арбитража по разрешению споров между государством и иностранными инвесторами". При этом в России не принят федеральный закон, санкционирующий передачу международному арбитражу споров с участием иностранных инвесторов, связанных с их работой в России."По мнению правительства Российской Федерации, принимая решение о подписании соответствующих международных договоров РФ, предусматривающих их временное применение до вступления в силу, оно непосредственно не вправе делегировать разрешение споров иностранных инвесторов… международному арбитражу, так как не обладает полномочиями по изменению компетенции российских судов", - отмечается в определении КС.Как напомнил Конституционный суд, подписываемые от имени России международные договоры нередко одновременно затрагивают вопросы, которые регулируют органы и исполнительной, и законодательной власти. При этом полномочия законодательной власти могут распространяться как на отношения, которые подлежат законодательному регулированию, но могут быть урегулированы и другими органами, так и на отношения, которые вследствие прямого указания конституции РФ регулируются только законом."Тем самым предписание статьи 47 (часть 1) Конституции… об определении компетентного для рассмотрения любой категории дел суда именно законом… не предполагает временного применения положений международных договоров Российской Федерации, определяющих (изменяющих) подсудность тех или иных споров, без принятия федерального закона об их ратификации. Следовательно, положение подписанного от имени Российской Федерации по решению правительства… международного договора Российской Федерации, предусматривающее рассмотрение споров между Российской Федерацией и иностранными инвесторами в международном арбитраже (третейском суде), может стать обязательным для Российской Федерации только после ратификации данного международного договора федеральным парламентом", - разъяснил КС России.
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россия, таможенный союз, конституционный суд рф, чита, санкт-петербург, экономика, политика

КС объяснил, как решить проблему споров с иностранными инвесторами

02:00 26.12.2020 (обновлено: 06:28 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСостоялось первое заседание Конституционного суда в Санкт-Петербурге
Состоялось первое заседание Конституционного суда в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Только ратификация международного договора России федеральным законом позволяет передать на рассмотрение международного арбитража споры между РФ и иностранными инвесторами, следует из определения Конституционного суда (КС) России.
КС в пятницу опубликовал на официальном сайте определение о разъяснении своего постановления от 27 марта 2012 года, принятое по ходатайству правительства РФ.
Это постановление КС РФ было вынесено по жалобе Игоря Ушакова из Читы, которому таможня пересчитала уже уплаченную пошлину с учетом более высоких ставок, предусмотренных временно применявшимся в тот момент соглашением о Таможенном союзе. Ушаков обратил внимание на возможность временного применения в России не вступивших в силу международных договоров без их официального опубликования. КС тогда указал, что такие договоры необходимо официально публиковать до того, как их начнут применять. Дело Ушакова было отправлено на пересмотр, а норма признана соответствующей конституции с учетом ее истолкования КС.
Сейчас, по оценке кабмина, это истолкование в правоприменительной практике может необоснованно пониматься как допускающее "временное (до ратификации и вступления в силу – ред.) применение положений международного договора Российской Федерации, предусматривающих обязательную компетенцию международного арбитража по разрешению споров между государством и иностранными инвесторами". При этом в России не принят федеральный закон, санкционирующий передачу международному арбитражу споров с участием иностранных инвесторов, связанных с их работой в России.
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"По мнению правительства Российской Федерации, принимая решение о подписании соответствующих международных договоров РФ, предусматривающих их временное применение до вступления в силу, оно непосредственно не вправе делегировать разрешение споров иностранных инвесторов… международному арбитражу, так как не обладает полномочиями по изменению компетенции российских судов", - отмечается в определении КС.
Как напомнил Конституционный суд, подписываемые от имени России международные договоры нередко одновременно затрагивают вопросы, которые регулируют органы и исполнительной, и законодательной власти. При этом полномочия законодательной власти могут распространяться как на отношения, которые подлежат законодательному регулированию, но могут быть урегулированы и другими органами, так и на отношения, которые вследствие прямого указания конституции РФ регулируются только законом.
"Тем самым предписание статьи 47 (часть 1) Конституции… об определении компетентного для рассмотрения любой категории дел суда именно законом… не предполагает временного применения положений международных договоров Российской Федерации, определяющих (изменяющих) подсудность тех или иных споров, без принятия федерального закона об их ратификации. Следовательно, положение подписанного от имени Российской Федерации по решению правительства… международного договора Российской Федерации, предусматривающее рассмотрение споров между Российской Федерацией и иностранными инвесторами в международном арбитраже (третейском суде), может стать обязательным для Российской Федерации только после ратификации данного международного договора федеральным парламентом", - разъяснил КС России.
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