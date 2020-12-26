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Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
Навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", запущенный в космос в октябре, сменит на орбите отказавший раньше срока аппарат предыдущего поколения,... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T03:16
2020-12-26T03:16
россия
земля
плесецк (космодром)
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", запущенный в космос в октябре, сменит на орбите отказавший раньше срока аппарат предыдущего поколения, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Спутник "Глонасс-К" с системным номером 705 был запущен с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Планировалось, что после испытаний он заменит аппарат "Глонасс-М" с номером 723, который является одним из старейших в системе ГЛОНАСС: он выведен на орбиту в 2007 году и отработал уже почти два гарантийных ресурса (13 лет вместо семи)."Планы поменялись, и теперь "Глонассу-К" с номером 705 предстоит сменить "Глонасс-М" с номером 753. Ввод спутника в эксплуатацию намечается в январе", - сказал собеседник агентства.По его словам, "Глонасс-М" с номером 753 был запущен в мае 2016 года с расчетным сроком работы семь лет."Но в ноябре 2020 года на пятом году жизни спутника произошла разгерметизация его приборного контейнера, что делает невозможным дальнейшее использование аппарата по целевому назначению", - пояснил источник.В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, два - на техническом обслуживании и один - в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
https://ria.ru/20201116/glonass-1584761543.html
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россия, земля, плесецк (космодром), глонасс (система навигации), космос - риа наука, москва

Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник

03:16 26.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМакет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", запущенный в космос в октябре, сменит на орбите отказавший раньше срока аппарат предыдущего поколения, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Спутник "Глонасс-К" с системным номером 705 был запущен с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Планировалось, что после испытаний он заменит аппарат "Глонасс-М" с номером 723, который является одним из старейших в системе ГЛОНАСС: он выведен на орбиту в 2007 году и отработал уже почти два гарантийных ресурса (13 лет вместо семи).
"Планы поменялись, и теперь "Глонассу-К" с номером 705 предстоит сменить "Глонасс-М" с номером 753. Ввод спутника в эксплуатацию намечается в январе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "Глонасс-М" с номером 753 был запущен в мае 2016 года с расчетным сроком работы семь лет.
"Но в ноябре 2020 года на пятом году жизни спутника произошла разгерметизация его приборного контейнера, что делает невозможным дальнейшее использование аппарата по целевому назначению", - пояснил источник.
Космический аппарат Глонасс-М - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 03:04
В "Роскосмосе" оценили стоимость новых навигационных спутников ГЛОНАСС
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, два - на техническом обслуживании и один - в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
 
РоссияЗемляПлесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаМосква
 
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