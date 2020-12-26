https://ria.ru/20201226/glonass-1591012399.html

Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник

Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник

Навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", запущенный в космос в октябре, сменит на орбите отказавший раньше срока аппарат предыдущего поколения,... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T03:16

2020-12-26T03:16

2020-12-26T03:16

россия

земля

плесецк (космодром)

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

москва

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", запущенный в космос в октябре, сменит на орбите отказавший раньше срока аппарат предыдущего поколения, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Спутник "Глонасс-К" с системным номером 705 был запущен с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Планировалось, что после испытаний он заменит аппарат "Глонасс-М" с номером 723, который является одним из старейших в системе ГЛОНАСС: он выведен на орбиту в 2007 году и отработал уже почти два гарантийных ресурса (13 лет вместо семи)."Планы поменялись, и теперь "Глонассу-К" с номером 705 предстоит сменить "Глонасс-М" с номером 753. Ввод спутника в эксплуатацию намечается в январе", - сказал собеседник агентства.По его словам, "Глонасс-М" с номером 753 был запущен в мае 2016 года с расчетным сроком работы семь лет."Но в ноябре 2020 года на пятом году жизни спутника произошла разгерметизация его приборного контейнера, что делает невозможным дальнейшее использование аппарата по целевому назначению", - пояснил источник.В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, два - на техническом обслуживании и один - в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

https://ria.ru/20201116/glonass-1584761543.html

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россия, земля, плесецк (космодром), глонасс (система навигации), космос - риа наука, москва