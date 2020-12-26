https://ria.ru/20201226/gektar-1590708819.html

На "дальневосточном гектаре" варят варенье из трав

На "дальневосточном гектаре" варят варенье из трав

Житель Магадана Александр Васильчук открыл на "дальневосточном гектаре" производство травяных сборов, варенья и сиропов из диких трав. На фабрике выпускают... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T08:00

2020-12-26T08:00

2020-12-26T12:13

хорошие новости

хорошие новости

дальневосточный гектар

агентство по развитию человеческого капитала

дальний восток

магаданская область

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Житель Магадана Александр Васильчук открыл на "дальневосточном гектаре" производство травяных сборов, варенья и сиропов из диких трав. На фабрике выпускают десять сортов напитка из иван-чая, шиповник в карамели, а также сироп и варенье из цветов кипрея. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.Идея переработки дикоросов появилась не просто так: предприниматель специально выбрал земельный участок в Среднеканском районе Магаданской области, где много полей с иван-чаем, поэтому для производства продукции из диких трав используется только местное сырье. При этом важным критерием при выборе было отсутствие поблизости больших предприятий. "На следующий год планируем расширить продуктовую линейку по мороженому и сиропам, а также освоить производство масла из кедрового стланика. Будем развиваться!" — поделился планами Александр, отметив, что сейчас за сезон фабрика производит от пяти до восьми тонн продукции.По словам предпринимателя, в выборе "дальневосточного гектара" его привлекла возможность бесплатно и быстро взять землю. Александр оформил участок в 2017 году, а по завершении пятилетнего срока его использования он может безвозмездно получить эту землю в собственность или длительную аренду.

https://ria.ru/20200817/1575805513.html

дальний восток

магаданская область

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хорошие новости, дальневосточный гектар, агентство по развитию человеческого капитала, дальний восток, магаданская область