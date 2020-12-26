https://ria.ru/20201226/fortuna-1591031229.html

Строящее "Северный поток — 2" судно возвращается в порт Висмар

Строящее "Северный поток — 2" судно возвращается в порт Висмар

Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое ранее в декабре возобновило строительство газопровода "Северный поток — 2", теперь остановило укладку и возвращается в... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T11:37

2020-12-26T11:37

2020-12-26T13:55

россия

северный поток — 2

балтийское море

германия

экономика

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое ранее в декабре возобновило строительство газопровода "Северный поток — 2", теперь остановило укладку и возвращается в немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic."Фортуна" стояла в Висмаре с конца сентября по начало декабря, и после двухнедельной укладки газопровода в водах Германии трубоукладчик в субботу утром направился обратно в порт."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Ранее в декабре Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что "Фортуна" начала укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

https://ria.ru/20201224/gazoprovod-1590765188.html

россия

балтийское море

германия

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россия, северный поток — 2, балтийское море, германия, экономика