Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201226/fortuna-1591031229.html
Строящее "Северный поток — 2" судно возвращается в порт Висмар
Строящее "Северный поток — 2" судно возвращается в порт Висмар
Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое ранее в декабре возобновило строительство газопровода "Северный поток — 2", теперь остановило укладку и возвращается в... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T11:37
2020-12-26T13:55
россия
северный поток — 2
балтийское море
германия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588830251_0:32:3398:1943_1920x0_80_0_0_aec9e9f94815ab19f338b774ee3ac253.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое ранее в декабре возобновило строительство газопровода "Северный поток — 2", теперь остановило укладку и возвращается в немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic."Фортуна" стояла в Висмаре с конца сентября по начало декабря, и после двухнедельной укладки газопровода в водах Германии трубоукладчик в субботу утром направился обратно в порт."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Ранее в декабре Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что "Фортуна" начала укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
https://ria.ru/20201224/gazoprovod-1590765188.html
россия
балтийское море
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588830251_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_5163c62aac1ec7bef3a4979643d1611a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, балтийское море, германия, экономика

Строящее "Северный поток — 2" судно возвращается в порт Висмар

11:37 26.12.2020 (обновлено: 13:55 26.12.2020)
 
© REUTERS / Oliver Denzer/File PhotoТрубоукладочное судно "Фортуна"
Трубоукладочное судно Фортуна - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© REUTERS / Oliver Denzer/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое ранее в декабре возобновило строительство газопровода "Северный поток 2", теперь остановило укладку и возвращается в немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.
"Фортуна" стояла в Висмаре с конца сентября по начало декабря, и после двухнедельной укладки газопровода в водах Германии трубоукладчик в субботу утром направился обратно в порт.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Ранее в декабре Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что "Фортуна" начала укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 15:27
Песков оценил планы США по санкциям против "Северного потока — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореГерманияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Певица Монеточка вышла замуж
15:44МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
15:37Названа причина смерти разведчика Джорджа Блейка
15:31"С Россией шутки плохи": японцы оценили новые военные объекты на Курилах
15:27Медик оценил закрытие границ с Британией из-за COVID-19
15:27Названы продукты, которые лучше убрать из холодильника
15:21СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
15:18Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане
15:14В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о готовности к мобилизации
14:57У Сноудена родился сын
14:50Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Блейка
14:34Сочинец угрожал убить себя, не желая идти в армию
14:28В США за сутки выявили 106 тысяч заболевших COVID-19
14:16В Израиле опровергли сообщения о подрыве патруля на границе с Ливаном
14:15Рогозин назвал глобальную цель России в космосе
13:46Посольство рассказало о пожаре на российском судне на Канарских островах
13:39Два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии
13:37Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
13:30Актриса Марина Зудина опровергла сообщения о своей госпитализации
13:29СМИ: при пожаре в египетской больнице погибли семь человек
Лента новостейМолния