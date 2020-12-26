https://ria.ru/20201226/dtp-1591067820.html
В Волгоградской области в ДТП погибли мать с ребенком
В Волгоградской области в ДТП погибли мать с ребенком
Двухлетняя девочка и ее мама погибли и еще двое пострадали, в том числе 11-летний ребенок, в ДТП в Быковском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T19:26
2020-12-26T19:26
2020-12-26T19:26
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
ВОЛГОГРАД, 26 дек – РИА Новости. Двухлетняя девочка и ее мама погибли и еще двое пострадали, в том числе 11-летний ребенок, в ДТП в Быковском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в субботу около 18 часов по местному времени (17.00 мск) на дороге возле поселка Катричев Быковского района водитель не справился с управлением и машина опрокинулась."В результате ДТП он пострадал сам, пострадала девочка 2009 года рождения. Его гражданская жена 1983 года рождения погибла, и погиб их ребёнок 2018 года рождения", - сообщили РИА Новости в полиции.
https://ria.ru/20201226/dtp-1591060790.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, происшествия