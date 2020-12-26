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В Волгоградской области в ДТП погибли мать с ребенком
В Волгоградской области в ДТП погибли мать с ребенком
Двухлетняя девочка и ее мама погибли и еще двое пострадали, в том числе 11-летний ребенок, в ДТП в Быковском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T19:26
2020-12-26T19:26
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 26 дек – РИА Новости. Двухлетняя девочка и ее мама погибли и еще двое пострадали, в том числе 11-летний ребенок, в ДТП в Быковском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в субботу около 18 часов по местному времени (17.00 мск) на дороге возле поселка Катричев Быковского района водитель не справился с управлением и машина опрокинулась."В результате ДТП он пострадал сам, пострадала девочка 2009 года рождения. Его гражданская жена 1983 года рождения погибла, и погиб их ребёнок 2018 года рождения", - сообщили РИА Новости в полиции.
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волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области в ДТП погибли мать с ребенком

19:26 26.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 26 дек – РИА Новости. Двухлетняя девочка и ее мама погибли и еще двое пострадали, в том числе 11-летний ребенок, в ДТП в Быковском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в субботу около 18 часов по местному времени (17.00 мск) на дороге возле поселка Катричев Быковского района водитель не справился с управлением и машина опрокинулась.
"В результате ДТП он пострадал сам, пострадала девочка 2009 года рождения. Его гражданская жена 1983 года рождения погибла, и погиб их ребёнок 2018 года рождения", - сообщили РИА Новости в полиции.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
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