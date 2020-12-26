https://ria.ru/20201226/dtp-1591067820.html

В Волгоградской области в ДТП погибли мать с ребенком

В Волгоградской области в ДТП погибли мать с ребенком

Двухлетняя девочка и ее мама погибли и еще двое пострадали, в том числе 11-летний ребенок, в ДТП в Быковском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T19:26

2020-12-26T19:26

2020-12-26T19:26

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 26 дек – РИА Новости. Двухлетняя девочка и ее мама погибли и еще двое пострадали, в том числе 11-летний ребенок, в ДТП в Быковском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в субботу около 18 часов по местному времени (17.00 мск) на дороге возле поселка Катричев Быковского района водитель не справился с управлением и машина опрокинулась."В результате ДТП он пострадал сам, пострадала девочка 2009 года рождения. Его гражданская жена 1983 года рождения погибла, и погиб их ребёнок 2018 года рождения", - сообщили РИА Новости в полиции.

https://ria.ru/20201226/dtp-1591060790.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, происшествия