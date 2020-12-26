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В Кемерово в ДТП с автобусом погибли два человека
В Кемерово в ДТП с автобусом погибли два человека
Автобус "ПАЗ" и легковой автомобиль столкнулись в Кемерово на Терешковском мосту, два человека погибли, один пострадал. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T17:58
2020-12-26T18:59
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 26 дек - РИА Новости. Автобус "ПАЗ" и легковой автомобиль столкнулись в Кемерово на Терешковском мосту, два человека погибли, один пострадал."На Терешковском мосту столкнулись автомобили Daewoo Nexia и автобус "ПАЗ", в легковом автомобиле 2 человека погибших", – рассказали РИА Новости в региональном ГИБДД.Как уточнили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, еще один человек из легкового автомобиля пострадал."На месте работают две врачебные бригады скорой помощи", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь Центра Антон Дужик.Данные о пострадавших в автобусе на данный момент отсутствуют. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.В региональном ГИБДД также сообщили, что предварительной причиной аварии был выезд иномарки на встречную полосу."Предварительно установлено, что водитель автомобиля такси Daewoo Nexia не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вследствие чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со служебным автобусом ПАЗ, который от удара в свою очередь столкнулся с Hyundai Elantra" – сообщает ведомство.Как следует из фото и видео, опубликованных в социальных сетях, участниками ДТП стали автомобиль такси "Максим" и служебный автобус, принадлежащий Северо-кузбасской энергетической компании.В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего."Прокуратура города Кемерово взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и решён вопрос о возбуждении уголовного дела", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
https://ria.ru/20201226/dtp-1591020876.html
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кемерово, происшествия

В Кемерово в ДТП с автобусом погибли два человека

17:58 26.12.2020 (обновлено: 18:59 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КЕМЕРОВО, 26 дек - РИА Новости. Автобус "ПАЗ" и легковой автомобиль столкнулись в Кемерово на Терешковском мосту, два человека погибли, один пострадал.
"На Терешковском мосту столкнулись автомобили Daewoo Nexia и автобус "ПАЗ", в легковом автомобиле 2 человека погибших", – рассказали РИА Новости в региональном ГИБДД.
Как уточнили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, еще один человек из легкового автомобиля пострадал.
"На месте работают две врачебные бригады скорой помощи", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь Центра Антон Дужик.
В результате столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса и грузовика погиб один человек, семеро пострадали - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
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Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Новосибирском
Данные о пострадавших в автобусе на данный момент отсутствуют. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
В региональном ГИБДД также сообщили, что предварительной причиной аварии был выезд иномарки на встречную полосу.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля такси Daewoo Nexia не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вследствие чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со служебным автобусом ПАЗ, который от удара в свою очередь столкнулся с Hyundai Elantra" – сообщает ведомство.
Как следует из фото и видео, опубликованных в социальных сетях, участниками ДТП стали автомобиль такси "Максим" и служебный автобус, принадлежащий Северо-кузбасской энергетической компании.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
"Прокуратура города Кемерово взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и решён вопрос о возбуждении уголовного дела", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
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