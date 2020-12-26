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Глава саратовского Гидрометцентра погиб в ДТП
Глава саратовского Гидрометцентра погиб в ДТП
Начальник Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин погиб в субботу в автокатастрофе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T12:53
2020-12-26T12:53
2020-12-26T13:52
гидрометцентр
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 26 дек — РИА Новости. Начальник Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин погиб в субботу в автокатастрофе, сообщили РИА Новости в областной службе спасения."Да, Михаил Федорович погиб. У поворота на село Александровка произошло столкновение его автомобиля Suzuki Grand Vitara с камазом, после чего легковой автомобиль столкнулся с деревом. На месте работали все экстренные службы", — сказал собеседник агентства.Как сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД, ДТП произошло около 11:20 (10:20 мск) у поворота на село Александровка Заводского района Саратова, водитель легкового автомобиля 1950 года рождения погиб.Болтухин возглавлял саратовский Гидрометцентр с 1987 года.
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гидрометцентр, саратов, происшествия