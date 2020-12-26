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Глава саратовского Гидрометцентра погиб в ДТП

Глава саратовского Гидрометцентра погиб в ДТП

Начальник Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин погиб в субботу в автокатастрофе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T12:53

2020-12-26T12:53

2020-12-26T13:52

гидрометцентр

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 26 дек — РИА Новости. Начальник Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин погиб в субботу в автокатастрофе, сообщили РИА Новости в областной службе спасения."Да, Михаил Федорович погиб. У поворота на село Александровка произошло столкновение его автомобиля Suzuki Grand Vitara с камазом, после чего легковой автомобиль столкнулся с деревом. На месте работали все экстренные службы", — сказал собеседник агентства.Как сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД, ДТП произошло около 11:20 (10:20 мск) у поворота на село Александровка Заводского района Саратова, водитель легкового автомобиля 1950 года рождения погиб.Болтухин возглавлял саратовский Гидрометцентр с 1987 года.

саратов

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, саратов, происшествия