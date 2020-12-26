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Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Новосибирском
Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Новосибирском
Прокуратура организовала проверку после столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса ПАЗ и грузовика DAF, по... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T09:32
2020-12-26T09:32
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 26 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса ПАЗ и грузовика DAF, по предварительной версии, автобус не уступил дорогу.Ранее в ГУМВД по Новосибирской области сообщили, что 26 декабря около 08.00 (04.00 мск) на 108-м километре автодороги Р-256 пассажирский рейсовый автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту село Ярки - село Майское, столкнулся с грузовым автомобилем DAF, который двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. От полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 года рождения. По данным облминздрава, в аварии пострадали девять человек, шестеро из которых находятся в больнице в тяжелом состоянии, а еще трое - в очень тяжелом."Прокуратура проверит исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок в муниципальном унитарном предприятии "Черепановское пассажирское автотранспортное предприятие", которому принадлежит рейсовый автобус, а также исполнение законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, водитель автобуса выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу грузовику DAF с автоцистерной.По данным прокуратуры, всего в момент происшествия в автобусе находились 11 человек.
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новосибирская область, происшествия

Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Новосибирском

09:32 26.12.2020
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС по Новосибирской областиВ результате столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса и грузовика погиб один человек, семеро пострадали
В результате столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса и грузовика погиб один человек, семеро пострадали - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС по Новосибирской области
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 26 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после столкновения на трассе в Черепановском районе Новосибирской области рейсового автобуса ПАЗ и грузовика DAF, по предварительной версии, автобус не уступил дорогу.
Ранее в ГУМВД по Новосибирской области сообщили, что 26 декабря около 08.00 (04.00 мск) на 108-м километре автодороги Р-256 пассажирский рейсовый автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту село Ярки - село Майское, столкнулся с грузовым автомобилем DAF, который двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. От полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 года рождения. По данным облминздрава, в аварии пострадали девять человек, шестеро из которых находятся в больнице в тяжелом состоянии, а еще трое - в очень тяжелом.
"Прокуратура проверит исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок в муниципальном унитарном предприятии "Черепановское пассажирское автотранспортное предприятие", которому принадлежит рейсовый автобус, а также исполнение законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.
Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, водитель автобуса выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу грузовику DAF с автоцистерной.
По данным прокуратуры, всего в момент происшествия в автобусе находились 11 человек.
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