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Посетители ресторана в "Москва-Сити" подрались во время рейда
Посетители ресторана в "Москва-Сити" подрались во время рейда
Посетители работавшего ночью ресторана Birds в "Москва-Сити" подрались, покидая заведение в момент рейда сотрудников Объединения административно-технических... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-26T18:46
2020-12-27T05:52
омон россии
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Посетители работавшего ночью ресторана Birds в "Москва-Сити" подрались, покидая заведение в момент рейда сотрудников Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и полиции, ресторан будет привлечен к административной ответственности за работу после 23:00, сообщил журналистам в субботу главный инспектор ОАТИ Ян Поповский."Ресторан Birds, расположенный по адресу: Первый Красногвардейский проезд, дом 21, строение 2, то есть в "Москва-Сити", на 84-м этаже башни "Око", продолжал работу после 23:00. На входе при виде сотрудников ОАТИ и полиции охрана предупредила работников ночного клуба о прохождении в здании рейда. Посетителей Birds спешно стали выгонять из зала, ликвидировать следы обслуживания на столах. В результате, когда инспекторы стояли внизу, в спускающемся вниз лифте между пьяными посетителями ресторана произошла драка. Бойцы ОМОНа, принимавшие участие в рейде, разняли дерущихся", — рассказал он.Поповский отметил, что и в помещении самого ресторана, и в гардеробе скопились люди, а некоторые посетители еще допивали из бокалов напитки."Требования социального дистанцирования грубо нарушались, средства индивидуальной защиты использовали не все. В зале ресторана на момент прибытия сотрудников ОАТИ и полиции в 0:05 на барной стойке оставались недопитые бокалы с алкоголем, на столах спешно убирали посуду. На выходе из кассового аппарата был обнаружен открытый чек с указанием времени: 23:06. Охрана заведения выводила людей через запасные лифты и лифты апартаментов, находящиеся за закрытыми дверями и обычно не используемые для посещения данного ресторана. По итогам обследования заведение будет привлечено к административной ответственности за несоблюдение указа мэра Москвы № 68 о приостановлении предоставления услуг общественного питания с 23:00 до 6:00", — добавил инспектор.Поповский отметил, что за данное нарушение заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровью штраф будет достигать одного миллиона рублей.
https://ria.ru/20201226/narushenie-1591056807.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/restorany-1589917828.html
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омон россии, москва, происшествия

Посетители ресторана в "Москва-Сити" подрались во время рейда

18:46 26.12.2020 (обновлено: 05:52 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдания Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Посетители работавшего ночью ресторана Birds в "Москва-Сити" подрались, покидая заведение в момент рейда сотрудников Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и полиции, ресторан будет привлечен к административной ответственности за работу после 23:00, сообщил журналистам в субботу главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.
"Ресторан Birds, расположенный по адресу: Первый Красногвардейский проезд, дом 21, строение 2, то есть в "Москва-Сити", на 84-м этаже башни "Око", продолжал работу после 23:00. На входе при виде сотрудников ОАТИ и полиции охрана предупредила работников ночного клуба о прохождении в здании рейда. Посетителей Birds спешно стали выгонять из зала, ликвидировать следы обслуживания на столах. В результате, когда инспекторы стояли внизу, в спускающемся вниз лифте между пьяными посетителями ресторана произошла драка. Бойцы ОМОНа, принимавшие участие в рейде, разняли дерущихся", — рассказал он.
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Поповский отметил, что и в помещении самого ресторана, и в гардеробе скопились люди, а некоторые посетители еще допивали из бокалов напитки.
"Требования социального дистанцирования грубо нарушались, средства индивидуальной защиты использовали не все. В зале ресторана на момент прибытия сотрудников ОАТИ и полиции в 0:05 на барной стойке оставались недопитые бокалы с алкоголем, на столах спешно убирали посуду. На выходе из кассового аппарата был обнаружен открытый чек с указанием времени: 23:06. Охрана заведения выводила людей через запасные лифты и лифты апартаментов, находящиеся за закрытыми дверями и обычно не используемые для посещения данного ресторана. По итогам обследования заведение будет привлечено к административной ответственности за несоблюдение указа мэра Москвы № 68 о приостановлении предоставления услуг общественного питания с 23:00 до 6:00", — добавил инспектор.
Поповский отметил, что за данное нарушение заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровью штраф будет достигать одного миллиона рублей.
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