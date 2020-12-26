https://ria.ru/20201226/dollar-1591008898.html

Финансист дал совет, когда стоит продавать доллары

Финансист дал совет, когда стоит продавать доллары

Массовая покупка валюты в период нестабильности для защиты своих сбережений – обычная практика россиян. Продажа валюты – дело более сложное: важно выбрать время РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T02:12

2020-12-26T02:12

2020-12-26T02:12

деньги

артем тузов

россия

доллар

рубль

экономика

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Массовая покупка валюты в период нестабильности для защиты своих сбережений – обычная практика россиян. Продажа валюты – дело более сложное: важно выбрать время правильно, чтобы получить максимальный доход, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. На валютных рынках сменяют друга два процесса – укрепление и ослабление национальной валюты, затем ее спад. Поэтому с целью получения максимальной выгоды покупать доллары стоит в момент их спада к рублю. Применительно к текущим курсам это стоимость ниже 80 рублей за доллар. Продавать доллары, напротив, следует на пике роста, когда цена поднимается выше 80 рублей, советует он. Хотя ожидать возвращения российской валюты к прежним отметкам не приходится, периоды ее укрепления все же будут. Тогда стоит покупать доллары и евро, а в периоды ослабления рубля продавать их. Долгосрочные инвестиции имеет смысл делать в валюте – больше гарантий, что она не обесценится за несколько лет, заключил финансист.

https://ria.ru/20201224/dollar-1590655832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деньги, артем тузов, россия, доллар, рубль, экономика