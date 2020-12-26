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Финансист дал совет, когда стоит продавать доллары
Финансист дал совет, когда стоит продавать доллары
Массовая покупка валюты в период нестабильности для защиты своих сбережений – обычная практика россиян. Продажа валюты – дело более сложное: важно выбрать время РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T02:12
2020-12-26T02:12
деньги
артем тузов
россия
доллар
рубль
экономика
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Массовая покупка валюты в период нестабильности для защиты своих сбережений – обычная практика россиян. Продажа валюты – дело более сложное: важно выбрать время правильно, чтобы получить максимальный доход, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. На валютных рынках сменяют друга два процесса – укрепление и ослабление национальной валюты, затем ее спад. Поэтому с целью получения максимальной выгоды покупать доллары стоит в момент их спада к рублю. Применительно к текущим курсам это стоимость ниже 80 рублей за доллар. Продавать доллары, напротив, следует на пике роста, когда цена поднимается выше 80 рублей, советует он. Хотя ожидать возвращения российской валюты к прежним отметкам не приходится, периоды ее укрепления все же будут. Тогда стоит покупать доллары и евро, а в периоды ослабления рубля продавать их. Долгосрочные инвестиции имеет смысл делать в валюте – больше гарантий, что она не обесценится за несколько лет, заключил финансист.
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деньги, артем тузов, россия, доллар, рубль, экономика

Финансист дал совет, когда стоит продавать доллары

02:12 26.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидДоллары США и рубли
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Массовая покупка валюты в период нестабильности для защиты своих сбережений – обычная практика россиян. Продажа валюты – дело более сложное: важно выбрать время правильно, чтобы получить максимальный доход, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
На валютных рынках сменяют друга два процесса – укрепление и ослабление национальной валюты, затем ее спад. Поэтому с целью получения максимальной выгоды покупать доллары стоит в момент их спада к рублю. Применительно к текущим курсам это стоимость ниже 80 рублей за доллар. Продавать доллары, напротив, следует на пике роста, когда цена поднимается выше 80 рублей, советует он.

"Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост – например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям", – добавляет Тузов.

Хотя ожидать возвращения российской валюты к прежним отметкам не приходится, периоды ее укрепления все же будут. Тогда стоит покупать доллары и евро, а в периоды ослабления рубля продавать их. Долгосрочные инвестиции имеет смысл делать в валюте – больше гарантий, что она не обесценится за несколько лет, заключил финансист.
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