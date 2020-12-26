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https://ria.ru/20201226/dagestan-1591049636.html
Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане
Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане
Задержанные в Махачкале боевики готовили нападение на сотрудников МВД в канун Нового года, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T15:18
2020-12-26T16:04
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 26 дек — РИА Новости. Задержанные в Махачкале боевики готовили нападение на сотрудников МВД в канун Нового года, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана."Возраст задержанных — от 25 до 28 лет. Конкретного плана у них не было. Они хотели в преддверии Нового года напасть на полицейских с ножами или огнестрельным оружием, а потом покончить с собой", — рассказал собеседник агентства.По его данным, ранее террористы не были замечены в противозаконных действиях.РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.В субботу в ФСБ сообщили, что 25 декабря в Дагестане задержали четырех членов ИГ*, планировавших теракт. В конспиративном доме преступников обнаружили оружие и боеприпасы, а в телефонах — переписку с зарубежными координаторами. СК возбудил уголовное дело.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201226/terakty-1591031885.html
махачкала
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание террористов ИГ, готовивших теракт в Махачкале. Кадры ФСБ
Задержание террористов ИГ, готовивших теракт в Махачкале. Кадры ФСБ
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), махачкала, происшествия

Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане

15:18 26.12.2020 (обновлено: 16:04 26.12.2020)
 
© ФСБ РФСотрудники ФСБ во время спецоперации в Дагестане. Стоп-кадр видео
Сотрудники ФСБ во время спецоперации в Дагестане. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© ФСБ РФ
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 26 дек — РИА Новости. Задержанные в Махачкале боевики готовили нападение на сотрудников МВД в канун Нового года, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана.
"Возраст задержанных — от 25 до 28 лет. Конкретного плана у них не было. Они хотели в преддверии Нового года напасть на полицейских с ножами или огнестрельным оружием, а потом покончить с собой", — рассказал собеседник агентства.
По его данным, ранее террористы не были замечены в противозаконных действиях.
РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
В субботу в ФСБ сообщили, что 25 декабря в Дагестане задержали четырех членов ИГ*, планировавших теракт. В конспиративном доме преступников обнаружили оружие и боеприпасы, а в телефонах — переписку с зарубежными координаторами.
СК возбудил уголовное дело.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ во время спецоперации в Дагестане. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
11:44
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МахачкалаПроисшествия
 
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