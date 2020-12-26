https://ria.ru/20201226/dagestan-1591049636.html

Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане

Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане

Задержанные в Махачкале боевики готовили нападение на сотрудников МВД в канун Нового года, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T15:18

2020-12-26T15:18

2020-12-26T16:04

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 26 дек — РИА Новости. Задержанные в Махачкале боевики готовили нападение на сотрудников МВД в канун Нового года, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана."Возраст задержанных — от 25 до 28 лет. Конкретного плана у них не было. Они хотели в преддверии Нового года напасть на полицейских с ножами или огнестрельным оружием, а потом покончить с собой", — рассказал собеседник агентства.По его данным, ранее террористы не были замечены в противозаконных действиях.РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.В субботу в ФСБ сообщили, что 25 декабря в Дагестане задержали четырех членов ИГ*, планировавших теракт. В конспиративном доме преступников обнаружили оружие и боеприпасы, а в телефонах — переписку с зарубежными координаторами. СК возбудил уголовное дело.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201226/terakty-1591031885.html

махачкала

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Задержание террористов ИГ, готовивших теракт в Махачкале. Кадры ФСБ Задержание террористов ИГ, готовивших теракт в Махачкале. Кадры ФСБ 2020-12-26T15:18 true PT1M12S

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), махачкала, происшествия