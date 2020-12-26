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https://ria.ru/20201226/cheburashka-1591023470.html
"Союзмультфильм" представит телеспектакль про Чебурашку и его друзей
"Союзмультфильм" представит телеспектакль про Чебурашку и его друзей
Спектакль про спасение Чебурашкой мультипликационных героев, запертых злодеем в онлайн-пространстве, покажут 30 и 31 декабря на телеканалах, сообщает... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T10:05
2020-12-26T10:05
культура
чебурашка
союзмультфильм
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Спектакль про спасение Чебурашкой мультипликационных героев, запертых злодеем в онлайн-пространстве, покажут 30 и 31 декабря на телеканалах, сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм"."Мы возвращаем на экраны формат музыкального телеспектакля, но в актуальном прочтении: детское шоу совместит в себе элементы современных технологий, классических и новых сюжетов. Это будет новый опыт для нас, однако над спектаклем работала талантливая команда авторов, поэтому, я думаю, результат приятно удивит всех зрителей. Ещё одним сюрпризом будет премьерный показ мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника", который состоится прямо во время постановки", - сказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева, цитирует которую пресс-служба.Театрально-музыкальный новогодний семейный проект "Чебурашка. Возвращение домой 2. Потерявшийся в сети", поставленный "Союзмультфильмом" при поддержке министерства культуры РФ, покажут 30 и 31 декабря на каналах "Карусель" и "О!"."В этот раз, помимо персонажей из мультфильма про Чебурашку, мы ввели в спектакль героев ещё и из других мультфильмов легендарной студии. Среди них и Дядя Фёдор, и Кот Матроскин, и Мама Дяди Фёдора из "Простоквашино", и Принцесса из "Бременских музыкантов" и многие другие. С помощью графических решений мы покажем множество персонажей, любимых всеми нами с детства, которых злодей Джон Смит также запер в онлайн-пространстве, и которых спасают Чебурашка с друзьями", - рассказал режиссер Дмитрий Бикбаев.Творческий замысел режиссера-постановщика очень точно соответствует современному контексту: действие полностью перенесено в цифровую реальность, где в мире высоких технологий происходит борьба сказочных героев. По сюжету главный злодей Джон Смит похищает мультипликационных персонажей и оцифровывает их. На помощь пленникам спешат Чебурашка и его друзья, которым предстоит восстановить главных героев из онлайн-файлов.
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РИА Новости
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чебурашка, союзмультфильм

"Союзмультфильм" представит телеспектакль про Чебурашку и его друзей

10:05 26.12.2020
 
© Союзмультфильм, 1969Кадр из мультфильма "Крокодил Гена"(1969)
Кадр из мультфильма Крокодил Гена(1969) - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Союзмультфильм, 1969
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Спектакль про спасение Чебурашкой мультипликационных героев, запертых злодеем в онлайн-пространстве, покажут 30 и 31 декабря на телеканалах, сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".
"Мы возвращаем на экраны формат музыкального телеспектакля, но в актуальном прочтении: детское шоу совместит в себе элементы современных технологий, классических и новых сюжетов. Это будет новый опыт для нас, однако над спектаклем работала талантливая команда авторов, поэтому, я думаю, результат приятно удивит всех зрителей. Ещё одним сюрпризом будет премьерный показ мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника", который состоится прямо во время постановки", - сказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева, цитирует которую пресс-служба.
Театрально-музыкальный новогодний семейный проект "Чебурашка. Возвращение домой 2. Потерявшийся в сети", поставленный "Союзмультфильмом" при поддержке министерства культуры РФ, покажут 30 и 31 декабря на каналах "Карусель" и "О!".
"В этот раз, помимо персонажей из мультфильма про Чебурашку, мы ввели в спектакль героев ещё и из других мультфильмов легендарной студии. Среди них и Дядя Фёдор, и Кот Матроскин, и Мама Дяди Фёдора из "Простоквашино", и Принцесса из "Бременских музыкантов" и многие другие. С помощью графических решений мы покажем множество персонажей, любимых всеми нами с детства, которых злодей Джон Смит также запер в онлайн-пространстве, и которых спасают Чебурашка с друзьями", - рассказал режиссер Дмитрий Бикбаев.
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Творческий замысел режиссера-постановщика очень точно соответствует современному контексту: действие полностью перенесено в цифровую реальность, где в мире высоких технологий происходит борьба сказочных героев. По сюжету главный злодей Джон Смит похищает мультипликационных персонажей и оцифровывает их. На помощь пленникам спешат Чебурашка и его друзья, которым предстоит восстановить главных героев из онлайн-файлов.
 
КультураЧебурашкаСоюзмультфильм
 
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