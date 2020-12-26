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Набиуллина объяснила смысл своих брошей
Набиуллина объяснила смысл своих брошей
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина рассказала, что броши, которые она надевала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T12:03
2020-12-26T14:20
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина рассказала, что броши, которые она надевала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в 2020 году, передавали понимание регулятора ситуации в экономике."Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации", — сказала Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI.Первой брошью со смыслом стала неваляшка в марте — это была отсылка к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии и рекламой нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой. Набиуллина призналась, что брошку с аистом в феврале на первое заседание в году надела случайно, хотя как раз в декабре ее спросили о том, какой птицей она себя считает.Решение надеть брошь в виде снегиря на последнее заседание совета директоров в нынешнем году глава ЦБ объяснила тем, что эта птица стойкая и может переносить разные заморозки.Набиуллина отметила, что каждый раз думает о смысле надеваемой брошки, но его интерпретируют шире. Например, председатель Банка России не ожидала, что брошь в виде голубой волны, которую она надела в октябре, будут трактовать как опасения регулятора по поводу новых геополитических рисков из-за победы демократа Джо Байдена на выборах в США.При этом Набиуллина заявила, что пока не знает, продолжит ли надевать брошки в следующем году.Глава ЦБ в 2020-м каждый раз после решения регулятора по ключевой ставке стала надевать тематическую брошку. Например, в период высокой нестабильности в марте она выбрала брошь-неваляшку, а в июне, когда регулятор впервые с 2015 года снизил ставку сразу на процентный пункт, — брошь в виде голубя, который является символом мягкой политики. В сентябре, когда регулятор сохранил ставку неизменной, послание было максимально буквальным: пиджак Набиуллиной украшала кнопка play/pause.
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), общество

Набиуллина объяснила смысл своих брошей

12:03 26.12.2020 (обновлено: 14:20 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина рассказала, что броши, которые она надевала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в 2020 году, передавали понимание регулятора ситуации в экономике.
"Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации", — сказала Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI.
Первой брошью со смыслом стала неваляшка в марте — это была отсылка к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии и рекламой нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой. Набиуллина призналась, что брошку с аистом в феврале на первое заседание в году надела случайно, хотя как раз в декабре ее спросили о том, какой птицей она себя считает.
Решение надеть брошь в виде снегиря на последнее заседание совета директоров в нынешнем году глава ЦБ объяснила тем, что эта птица стойкая и может переносить разные заморозки.
Кадр эфира телеканала RTVI с участием главы Банка России Эльвиры Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Набиуллина отметила, что каждый раз думает о смысле надеваемой брошки, но его интерпретируют шире. Например, председатель Банка России не ожидала, что брошь в виде голубой волны, которую она надела в октябре, будут трактовать как опасения регулятора по поводу новых геополитических рисков из-за победы демократа Джо Байдена на выборах в США.
При этом Набиуллина заявила, что пока не знает, продолжит ли надевать брошки в следующем году.
Глава ЦБ в 2020-м каждый раз после решения регулятора по ключевой ставке стала надевать тематическую брошку. Например, в период высокой нестабильности в марте она выбрала брошь-неваляшку, а в июне, когда регулятор впервые с 2015 года снизил ставку сразу на процентный пункт, — брошь в виде голубя, который является символом мягкой политики. В сентябре, когда регулятор сохранил ставку неизменной, послание было максимально буквальным: пиджак Набиуллиной украшала кнопка play/pause.
 
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
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