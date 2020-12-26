https://ria.ru/20201226/bleyk-1591059453.html

Историк рассказал о легендарном разведчике Джордже Блейке

Историк рассказал о легендарном разведчике Джордже Блейке

Легендарный советский разведчик, экс-офицер британской разведслужбы MI6 Джордж Блейк до конца своих дней сохранял верность идеалам, ради которых он в свое время РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T17:29

2020-12-26T17:29

2020-12-26T17:29

николай долгополов

джордж блейк

британская разведывательная служба mi6

ссср

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Легендарный советский разведчик, экс-офицер британской разведслужбы MI6 Джордж Блейк до конца своих дней сохранял верность идеалам, ради которых он в свое время помогал СССР, рассказал РИА Новости историограф отечественной разведки, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов.Полковник Службы внешней разведки России в отставке Джордж Блейк (George Blake) скончался в субботу на 99-м году жизни.По словам Долгополова, они с Блейком впервые познакомились зимой 1993 года.Настоящий профи"Была договоренность об этой встрече в оговоренном месте в одном из тихих московских переулков. Я шел туда и вдруг увидел, что впереди идет Блейк. Я его узнал, потому что видел по телевидению. Он шагал размашисто, не оглядываясь. И я подумал: "Догнать? Но он-то меня не знает. Лучше уж дойдем до оговоренного места и там поговорим". Дошли, нас представили друг другу, мы разговорились. И Георгий Иванович, так его звали в нашей стране, меня спросил: "А что же вы не подошли ко мне на улице?". То есть он, как настоящий профессионал, меня, что называется, "срисовал", - вспоминает Долгополов.Их знакомство с Блейком произошло на фоне нелегких обстоятельств, отметил историограф разведки."Дело в том, что в те годы англичане хотели получить Георгия Ивановича обратно к себе. И у нас нашлись откровенно глупые головы из числа тогдашних власть предержащих, которые задумались – а не выдать ли Блейка? Это было возмутительно. Георгий Иванович тогда пережил несколько неприятных месяцев, но этот вопрос в итоге был снят", - говорит Долгополов.Самым большим своим достижением в работе на советскую внешнюю разведку сам Блейк, по словам Долгополова, считал переданную Москве в 1950-х годах информацию о тайном берлинском тоннеле, прорытом американцами к линиям связи Группы советских войск в Германии."И были приняты определенные меры, чтобы американцы, которые с помощью английского оборудования подключились к этому каналу связи, секретному советскому кабелю, не получали бы никакой важной информации. И наши по этому кабелю гнали дезинформацию, намеренно вводя американцев в заблуждение", - добавляет Долгополов."Иметь своего человека в Западном Берлине, в городе, где сошлись интересы ведущих разведок мира, причем офицера английской MI6, - для нашей страны это было великой удачей. И Георгий Иванович и дальше принес бы Советскому Союзу огромную пользу, если бы не предательство абсолютно невыдержанного человека, разгильдяя - офицера польской разведки Голеневского. Блейк был арестован. И суд ему дал срок, немыслимый по британским законам, – 42 года тюрьмы", - отметил собеседник агентства.Побег, оставшийся с разведчикомПо словам Долгополова, игрой судьбы стало то, что в тюрьме Блейк встретился с двумя другими советскими разведчиками, также отбывавшими срок по приговору английского суда. Одним из них был сэр Гордон Лонсдейл, он же полковник КГБ Конон Молодый, а вторым – переведенный в эту тюрьму радист Молодого Питер Крогер, он же советский разведчик американского происхождения Моррис Коэн, которому в 1995 году посмертно было присвоено звание Героя России."Георгий Иванович мне говорил, что это, конечно, была ошибка англичан, что в одной тюрьме оказались эти люди, носившие робу специального цвета, означавшую, что за ними нужно самое пристальное наблюдение", - говорит Долгополов. "Причем Моррис Коэн мне потом рассказывал, что, находясь в тесных отношениях с Блейком, и довольно часто прогуливаясь по тюремному двору вместе с ним, он даже не догадывался, что Блейк готовится к побегу. Но Блейк, как настоящий разведчик, ничего не рассказывал", - добавляет собеседник агентства.Причем сам Блейк рассказывал, что побег в 1965 году ему устроила Ирландская республиканская армия, а не советские спецслужбы, как были уверены многие, уточняет Долгополов."Сам Георгий Иванович, рассказывая мне о том событии, сказал: "Побег всегда со мной". Я поначалу не понял, что имеется в виду. Но тот побег стал для Георгия Ивановича болезненным в прямом смысле – он ведь, спускаясь с тюремной стены, упал и сломал руку", - говорит Долгополов. "Георгий Иванович закатал рукав и показал место, где был перелом руки – она нормально не срослась, потому что квалифицированную медицинскую помощь оказали слишком поздно: он ведь был вынужден находиться на подпольном положении. И боли довольно долго его потом преследовали", - добавляет историограф разведки.После побега друзья-ирландцы с риском для жизни переправили Блейка на континент, где он в конце концов попал в Восточный Берлин, а оттуда - в Москву. В СССР Блейку было присвоено звание полковника. "Но Георгий Иванович мне рассказывал, что больше всего гордился тем, что был приписан к управлению нелегальной разведки", - говорит Долгополов."Но вот что меня просто поразило. Я у Георгия Ивановича спросил, как он относится к тому, что те идеалы социализма, во имя которых он помогал нашей стране, не выдержали проверку временем. А он ответил: "Как раз идеалы выдержали. Не выдержали люди". Потому что те чистые идеалы, по его словам, возникли раньше того, когда даже самые передовые люди могли бы их воплотить в жизнь", - отметил Долгополов. "И Георгий Иванович подчеркивал, что мир рано или поздно к таким идеалам вернется. Но нам с вами до этого не дожить, говорил он мне", - вспоминает собеседник агентства.Любимое "Цимлянское"По словам Долгополова, Джордж Блейк очень быстро приспособился к жизни в Советском Союзе."Он очень быстро выучил русский язык, потому что понимал необходимость общения в СССР на русском языке. И потому он прекрасно работал в Институте мировой экономики и международных отношений у Евгения Максимовича Примакова, которого он считал своим другом. Помогал готовить молодых сотрудников советской внешней разведки. Нашел здесь и личное счастье, жену Иду, у них родился сын", - говорит Долгополов."Любил музыку "Битлз". Такая деталь – очень любил наше красное игристое вино, "Цимлянское". Я сначала удивился этому, но Георгий Иванович рассказал, что в свое время, приезжая на встречи с офицером советской разведки в Восточном Берлине, они на конспиративной квартире иной раз выпивали по бокалу именно "Цимлянского". Да, Георгий Иванович признавал, что настоящее шампанское может быть только французским, но, по его словам, и "Цимлянское" ему страшно нравилось", - добавил Долгополов.

https://ria.ru/20201226/bleyk-1591051299.html

https://ria.ru/20201203/abel-1587489662.html

https://ria.ru/20200905/razvedchik-1576819162.html

https://ria.ru/20200306/1568181232.html

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"Иного выбора нет": история жизни двойного агента КГБ Джорджа Блейка Жизнь агента Джорджа Блейка похожа на остросюжетный боевик. Джордж родился в Голландии в 1922 году. В середине Второй мировой войны перебрался в Великобританию, где был завербован английскими спецслужбами. После войны его направили на курсы изучения русского языка, чтобы в последствии добывать секретные сведения Советского Союза. МИ-6 отправили его в Корею, но там его завербовали агенты КГБ. Вернувшись в Лондон, он сделал так, что спецслужбы получали искаженную информацию со стороны СССР. За это его приговорили к 42 годам заключения. Такой срок в истории британского правосудия не давали никому. Пять лет спустя ему помогли сбежать из тюрьмы – Джордж отправился в Советский Союз. 11 ноября Блейку исполнилось 98 лет. С русским именем Георгий Иванович Бехтер он и сейчас живет в своем доме в Подмосковье. 2020-12-26T17:29 true PT8M03S

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николай долгополов, джордж блейк, британская разведывательная служба mi6, ссср