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Названа причина смерти разведчика Джорджа Блейка
Названа причина смерти разведчика Джорджа Блейка
Советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк умер от естественных причин, сообщила "Российская газета" со ссылкой на начальника пресс-бюро Службы РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T15:37
2020-12-26T15:37
джордж блейк
британская разведывательная служба mi6
в мире
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк умер от естественных причин, сообщила "Российская газета" со ссылкой на начальника пресс-бюро Службы внешней разведки Сергея Иванова.По словам собеседника издания, у Блейка резко поднялось давление. Врачам удалось нормализовать самочувствие мужчины, однако спустя некоторое время он вновь почувствовал себя плохо и через несколько минут скончался.Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в&nbsp;Роттердаме&nbsp;(Нидерланды). В 1942-м перебрался в&nbsp;Англию. В августе 1944 года Блейка перевели в голландскую секцию британской разведки MI6.В 1948-м разведчика назначили резидентом MI6 в&nbsp;Сеуле. Ему дали задание собирать сведения о советском&nbsp;Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул заняли войска&nbsp;Ким Ир Сена, а Блейка как представителя воюющей стороны интернировали и направили в лагерь. Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство, в которой предложил сотрудничество и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.Из-за предательства сотрудника польской разведки Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейка в 1961-м арестовали и приговорили к 42 годам тюремного заключения. Отбыв четыре года в тюрьме, он организовал побег. С помощью друзей Блейк в 1965-м перебрался через Берлин в&nbsp;Москву.Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки.
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РИА Новости
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"Иного выбора нет": история жизни двойного агента КГБ Джорджа Блейка
Жизнь агента Джорджа Блейка похожа на остросюжетный боевик. Джордж родился в Голландии в 1922 году. В середине Второй мировой войны перебрался в Великобританию, где был завербован английскими спецслужбами. После войны его направили на курсы изучения русского языка, чтобы в последствии добывать секретные сведения Советского Союза. МИ-6 отправили его в Корею, но там его завербовали агенты КГБ. Вернувшись в Лондон, он сделал так, что спецслужбы получали искаженную информацию со стороны СССР. За это его приговорили к 42 годам заключения. Такой срок в истории британского правосудия не давали никому. Пять лет спустя ему помогли сбежать из тюрьмы – Джордж отправился в Советский Союз. 11 ноября Блейку исполнилось 98 лет. С русским именем Георгий Иванович Бехтер он и сейчас живет в своем доме в Подмосковье.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джордж блейк, британская разведывательная служба mi6, в мире

Названа причина смерти разведчика Джорджа Блейка

15:37 26.12.2020
 
© AP Photo / Boris YurchenkoБывший офицер британской секретной разведывательной службы MI6 Джордж Блейк
Бывший офицер британской секретной разведывательной службы MI6 Джордж Блейк - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© AP Photo / Boris Yurchenko
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк умер от естественных причин, сообщила "Российская газета" со ссылкой на начальника пресс-бюро Службы внешней разведки Сергея Иванова.
По словам собеседника издания, у Блейка резко поднялось давление. Врачам удалось нормализовать самочувствие мужчины, однако спустя некоторое время он вновь почувствовал себя плохо и через несколько минут скончался.
Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). В 1942-м перебрался в Англию. В августе 1944 года Блейка перевели в голландскую секцию британской разведки MI6.
В 1948-м разведчика назначили резидентом MI6 в Сеуле. Ему дали задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул заняли войска Ким Ир Сена, а Блейка как представителя воюющей стороны интернировали и направили в лагерь. Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство, в которой предложил сотрудничество и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.
Из-за предательства сотрудника польской разведки Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейка в 1961-м арестовали и приговорили к 42 годам тюремного заключения. Отбыв четыре года в тюрьме, он организовал побег. С помощью друзей Блейк в 1965-м перебрался через Берлин в Москву.
Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки.
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