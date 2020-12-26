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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Блейка
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Блейка
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной советского разведчика Джорджа (Георгия) Блейка его родным и близким,... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T14:50
2020-12-26T15:24
джордж блейк
британская разведывательная служба mi6
владимир путин
сергей иванов (политик)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной советского разведчика Джорджа (Георгия) Блейка его родным и близким, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов сообщил РИА Новости, что на 99-м году жизни скончался легендарный советский разведчик, экс-офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк.Президент отметил, что за годы трудной работы Блейк внёс неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете."Светлая память об этом легендарном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил Путин.Джордж Блейк (George Blake) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). В 1942 году перебрался в Англию. В августе 1944 года Блейка перевели в голландскую секцию британской разведки MI6.В 1948 году Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле. Ему дали задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят войсками Ким Ир Сена. Блейк как представитель воюющей стороны был интернирован и направлен в лагерь. Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил свое сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире MI6. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. На основе сведений Блейка внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, проведенного американской и британской разведками к линиям связи Группы советских войск в Германии. Та операция имела большой политический эффект.Из-за предательства сотрудника польской разведки Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейк в 1961 году был арестован и осужден к 42 годам тюремного заключения. После четырех лет тюремного заключения был организован побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву, где с тех пор жил под именем Георгия Ивановича Бехтера.Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". За большие заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1).Бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре нынешнего года на территории штаб-квартиры СВР.
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"Иного выбора нет": история жизни двойного агента КГБ Джорджа Блейка
Жизнь агента Джорджа Блейка похожа на остросюжетный боевик. Джордж родился в Голландии в 1922 году. В середине Второй мировой войны перебрался в Великобританию, где был завербован английскими спецслужбами. После войны его направили на курсы изучения русского языка, чтобы в последствии добывать секретные сведения Советского Союза. МИ-6 отправили его в Корею, но там его завербовали агенты КГБ. Вернувшись в Лондон, он сделал так, что спецслужбы получали искаженную информацию со стороны СССР. За это его приговорили к 42 годам заключения. Такой срок в истории британского правосудия не давали никому. Пять лет спустя ему помогли сбежать из тюрьмы – Джордж отправился в Советский Союз. 11 ноября Блейку исполнилось 98 лет. С русским именем Георгий Иванович Бехтер он и сейчас живет в своем доме в Подмосковье.
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джордж блейк, британская разведывательная служба mi6, владимир путин, сергей иванов (политик)

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Блейка

14:50 26.12.2020 (обновлено: 15:24 26.12.2020)
 
© AP Photo / Boris YurchenkoБывший офицер британской секретной разведывательной службы MI6 Джордж Блейк
Бывший офицер британской секретной разведывательной службы MI6 Джордж Блейк - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© AP Photo / Boris Yurchenko
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной советского разведчика Джорджа (Георгия) Блейка его родным и близким, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов сообщил РИА Новости, что на 99-м году жизни скончался легендарный советский разведчик, экс-офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия Ивановича Блейка. Полковник Блейк был блестящим профессионалом – особой жизненной закалки и мужества", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что за годы трудной работы Блейк внёс неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете.
"Светлая память об этом легендарном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил Путин.
Джордж Блейк (George Blake) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). В 1942 году перебрался в Англию. В августе 1944 года Блейка перевели в голландскую секцию британской разведки MI6.
В 1948 году Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле. Ему дали задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят войсками Ким Ир Сена. Блейк как представитель воюющей стороны был интернирован и направлен в лагерь. Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил свое сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.
После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире MI6. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. На основе сведений Блейка внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, проведенного американской и британской разведками к линиям связи Группы советских войск в Германии. Та операция имела большой политический эффект.
Бывший британский шпион Джордж Блейк в Москве. 15 ноября 2006. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.11.2017
10 ноября 2017, 11:40
"Спасти мир от войны": Джордж Блейк рассказал о задачах российской разведки
Из-за предательства сотрудника польской разведки Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейк в 1961 году был арестован и осужден к 42 годам тюремного заключения. После четырех лет тюремного заключения был организован побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву, где с тех пор жил под именем Георгия Ивановича Бехтера.
Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". За большие заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1).
Бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре нынешнего года на территории штаб-квартиры СВР.
Рассекреченный документ разведки - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 08:00
Тайный фронт. Как работает самая засекреченная разведка мира
 
Джордж БлейкБританская разведывательная служба MI6Владимир ПутинСергей Иванов (политик)
 
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