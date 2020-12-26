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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 26 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 26 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T23:50
2020-12-26T23:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
весь мир
экономика
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 23.38 мск стоимость биткоина установилась на отметке 26 226 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.41 мск биткоин дорожает на 7,29%, до 26 213 долларов.
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весь мир, экономика

Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 26 тысяч долларов

23:50 26.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 23.38 мск стоимость биткоина установилась на отметке 26 226 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.41 мск биткоин дорожает на 7,29%, до 26 213 долларов.
Криптовалюта - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВесь мирЭкономика
 
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