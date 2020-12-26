https://ria.ru/20201226/bitkoin-1591082464.html
Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 26 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 26 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T23:50
2020-12-26T23:50
2020-12-26T23:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
весь мир
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151374/91/1513749124_0:413:2907:2048_1920x0_80_0_0_5e251a409fff0f5fdc63cc41c0b46809.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 23.38 мск стоимость биткоина установилась на отметке 26 226 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.41 мск биткоин дорожает на 7,29%, до 26 213 долларов.
https://ria.ru/20201210/valyuty-1588683068.html
весь мир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151374/91/1513749124_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ab094c309b962b0181c2bc2287d400bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
весь мир, экономика