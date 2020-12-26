https://ria.ru/20201226/bitkoin-1591082464.html

Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 26 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 26 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T23:50

2020-12-26T23:50

2020-12-26T23:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

весь мир

экономика

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 23.38 мск стоимость биткоина установилась на отметке 26 226 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.41 мск биткоин дорожает на 7,29%, до 26 213 долларов.

https://ria.ru/20201210/valyuty-1588683068.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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