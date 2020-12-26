https://ria.ru/20201226/bitkoin-1591015822.html

Цена биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина пробила максимальную отметку в 25 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалюты на... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T07:44

2020-12-26T07:44

2020-12-26T10:32

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

биткоин

москва

экономика

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Стоимость биткоина пробила максимальную отметку в 25 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалюты на биржах.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 06:36 мск стоимость биткоина установилась на отметке 25 тысяч долларов, но сразу поползла вниз. По состоянию на 06:50 мск биткоин дорожал на 5,73 процента, до 24 908 долларов.

https://ria.ru/20201210/valyuty-1588683068.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биткоин, москва, экономика