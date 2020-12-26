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Цена биткоина обновила исторический максимум
Цена биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина пробила максимальную отметку в 25 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалюты на... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T07:44
2020-12-26T07:44
2020-12-26T10:32
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Стоимость биткоина пробила максимальную отметку в 25 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалюты на биржах.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 06:36 мск стоимость биткоина установилась на отметке 25 тысяч долларов, но сразу поползла вниз. По состоянию на 06:50 мск биткоин дорожал на 5,73 процента, до 24 908 долларов.
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