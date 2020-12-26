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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201226/bitkoin-1591015822.html
Цена биткоина обновила исторический максимум
Цена биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина пробила максимальную отметку в 25 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалюты на... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T07:44
2020-12-26T10:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
биткоин
москва
экономика
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Стоимость биткоина пробила максимальную отметку в 25 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалюты на биржах.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 06:36 мск стоимость биткоина установилась на отметке 25 тысяч долларов, но сразу поползла вниз. По состоянию на 06:50 мск биткоин дорожал на 5,73 процента, до 24 908 долларов.
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биткоин, москва, экономика

Цена биткоина обновила исторический максимум

07:44 26.12.2020 (обновлено: 10:32 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Стоимость биткоина пробила максимальную отметку в 25 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалюты на биржах.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 06:36 мск стоимость биткоина установилась на отметке 25 тысяч долларов, но сразу поползла вниз.
По состоянию на 06:50 мск биткоин дорожал на 5,73 процента, до 24 908 долларов.
Криптовалюта - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьбиткоинМоскваЭкономика
 
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