https://ria.ru/20201226/arest-1591050069.html

СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП

СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП

СК Бурятии изменил меру пресечения бывшему вице-спикеру парламента региона Баиру Жамбалову, поскольку расследование его дела — о ДТП, в котором погибла... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T15:21

2020-12-26T15:21

2020-12-26T15:48

республика бурятия

дмитрий столяров

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

улан-удэ

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 26 дек — РИА Новости. СК Бурятии изменил меру пресечения бывшему вице-спикеру парламента региона Баиру Жамбалову, поскольку расследование его дела — о ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка — уже завершилось.Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет по факту снятия с Жамбалова домашнего ареста и заменой его на обязательство о явке. Депутат заявил, что чиновник "должен сидеть"."На данный момент расследование уголовного дела завершено, оно в ближайшие дни будет направлено прокурору с обвинительным заключением. Поэтому дальнейшая изоляция обвиняемого не требуется, так как он уже не сможет помешать сбору доказательств, — сообщил РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Дмитрий Столяров.В январе этого года бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть девушку и скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По данным следствия, ДТП произошло 5 января вечером возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. Как отмечал СК, предприниматель управлял автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado своего знакомого. Ряд региональных СМИ сообщали, что автомобиль якобы принадлежал Жамбалову. В пятницу местные издания написали, что ему сменили меру пресечения: с домашнего ареста на запрет определенных действий.В январе 2020 года президиум генсовета "Единой России" исключил Жамбалова из партии, а в марте он добровольно ушел с должности зампредседателя Народного хурала, но сохранил депутатские полномочия. В мае депутаты парламента Бурятии большинством голосов лишили его полномочий вице-спикера.В конце апреля Жамбалов был задержан, ему предъявили обвинение по двум статьям — об оставлении в опасности и нарушении ПДД, повлекшем смерть и соединенном с оставлением места происшествия. Следствие имя политика не называло. Суд отправил его под домашний арест.

https://ria.ru/20200116/1563515230.html

республика бурятия

улан-удэ

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республика бурятия, дмитрий столяров, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, улан-удэ, происшествия