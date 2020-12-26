Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201226/arest-1591050069.html
СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
СК Бурятии изменил меру пресечения бывшему вице-спикеру парламента региона Баиру Жамбалову, поскольку расследование его дела — о ДТП, в котором погибла... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T15:21
2020-12-26T15:48
республика бурятия
дмитрий столяров
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
улан-удэ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 дек — РИА Новости. СК Бурятии изменил меру пресечения бывшему вице-спикеру парламента региона Баиру Жамбалову, поскольку расследование его дела — о ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка — уже завершилось.Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет по факту снятия с Жамбалова домашнего ареста и заменой его на обязательство о явке. Депутат заявил, что чиновник "должен сидеть"."На данный момент расследование уголовного дела завершено, оно в ближайшие дни будет направлено прокурору с обвинительным заключением. Поэтому дальнейшая изоляция обвиняемого не требуется, так как он уже не сможет помешать сбору доказательств, — сообщил РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Дмитрий Столяров.В январе этого года бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть девушку и скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По данным следствия, ДТП произошло 5 января вечером возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. Как отмечал СК, предприниматель управлял автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado своего знакомого. Ряд региональных СМИ сообщали, что автомобиль якобы принадлежал Жамбалову. В пятницу местные издания написали, что ему сменили меру пресечения: с домашнего ареста на запрет определенных действий.В январе 2020 года президиум генсовета "Единой России" исключил Жамбалова из партии, а в марте он добровольно ушел с должности зампредседателя Народного хурала, но сохранил депутатские полномочия. В мае депутаты парламента Бурятии большинством голосов лишили его полномочий вице-спикера.В конце апреля Жамбалов был задержан, ему предъявили обвинение по двум статьям — об оставлении в опасности и нарушении ПДД, повлекшем смерть и соединенном с оставлением места происшествия. Следствие имя политика не называло. Суд отправил его под домашний арест.
https://ria.ru/20200116/1563515230.html
республика бурятия
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика бурятия, дмитрий столяров, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, улан-удэ, происшествия

СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП

15:21 26.12.2020 (обновлено: 15:48 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 дек — РИА Новости. СК Бурятии изменил меру пресечения бывшему вице-спикеру парламента региона Баиру Жамбалову, поскольку расследование его дела — о ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка — уже завершилось.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет по факту снятия с Жамбалова домашнего ареста и заменой его на обязательство о явке. Депутат заявил, что чиновник "должен сидеть".
"На данный момент расследование уголовного дела завершено, оно в ближайшие дни будет направлено прокурору с обвинительным заключением. Поэтому дальнейшая изоляция обвиняемого не требуется, так как он уже не сможет помешать сбору доказательств, — сообщил РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Дмитрий Столяров.
В январе этого года бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть девушку и скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По данным следствия, ДТП произошло 5 января вечером возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. Как отмечал СК, предприниматель управлял автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado своего знакомого. Ряд региональных СМИ сообщали, что автомобиль якобы принадлежал Жамбалову. В пятницу местные издания написали, что ему сменили меру пресечения: с домашнего ареста на запрет определенных действий.
В январе 2020 года президиум генсовета "Единой России" исключил Жамбалова из партии, а в марте он добровольно ушел с должности зампредседателя Народного хурала, но сохранил депутатские полномочия. В мае депутаты парламента Бурятии большинством голосов лишили его полномочий вице-спикера.
В конце апреля Жамбалов был задержан, ему предъявили обвинение по двум статьям — об оставлении в опасности и нарушении ПДД, повлекшем смерть и соединенном с оставлением места происшествия. Следствие имя политика не называло. Суд отправил его под домашний арест.
Площадка проведения XV Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.01.2020
16 января, 19:56
Секретаря бурятского отделения ЕР исключили из партии после ДТП
 
Республика БурятияДмитрий СтоляровСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияУлан-УдэПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Певица Монеточка вышла замуж
15:44МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
15:37Названа причина смерти разведчика Джорджа Блейка
15:31"С Россией шутки плохи": японцы оценили новые военные объекты на Курилах
15:27Медик оценил закрытие границ с Британией из-за COVID-19
15:27Названы продукты, которые лучше убрать из холодильника
15:21СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
15:18Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане
15:14В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о готовности к мобилизации
14:57У Сноудена родился сын
14:50Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Блейка
14:34Сочинец угрожал убить себя, не желая идти в армию
14:28В США за сутки выявили 106 тысяч заболевших COVID-19
14:16В Израиле опровергли сообщения о подрыве патруля на границе с Ливаном
14:15Рогозин назвал глобальную цель России в космосе
13:46Посольство рассказало о пожаре на российском судне на Канарских островах
13:39Два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии
13:37Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
13:30Актриса Марина Зудина опровергла сообщения о своей госпитализации
13:29СМИ: при пожаре в египетской больнице погибли семь человек
Лента новостейМолния