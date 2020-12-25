https://ria.ru/20201225/zhizneobespechenie-1590966381.html
Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно, несмотря на снегопад
Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно, несмотря на снегопад
Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на снегопад, отключений нет, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:18
2020-12-25T17:18
2020-12-25T17:18
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жкх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на снегопад, отключений нет, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Все системы энергообеспечения и теплоснабжения работают в штатном режиме, отключений нет. По состоянию на 16.00 пятницы в городе выпало 8 сантиметров снега. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада: зачищают лотковые части, вывозят снег на снегосплавные пункты, чистят крыши жилого и нежилого фонда. На улицах города работают более 9 тысяч единиц различной снегоуборочной техники и около 40 тысяч рабочих", - сообщил заместитель мэра.Бирюков отметил, что коммунальные службы и топливно-энергетическое хозяйство города готовы к любым погодным условиям.
https://ria.ru/20201225/uborka-1590966188.html
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жкх, петр бирюков, москва