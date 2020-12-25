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В Красноярске умерла жестоко избитая прохожим женщина
В Красноярске умерла жестоко избитая прохожим женщина
Женщина, которую жестоко избил прохожий на улице в Красноярске, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в Красноярской краевой клинической больнице №1. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:41
2020-12-25T11:41
2020-12-25T11:42
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Женщина, которую жестоко избил прохожий на улице в Красноярске, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в Красноярской краевой клинической больнице №1.Ранее в МВД сообщили, что полицейские задержали мужчину, который накануне без видимой причины жестоко избил женщину. По данным главка, 49-летняя женщина утром выгуливала собаку в красноярском микрорайоне "Покровский" и на нее напал неизвестный. Она была госпитализирована. Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался ранее не судимый 25-летний красноярец. В данный момент он задержан.Ранее в паблике "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина избивает женщину. На кадрах видно, как женщина с собакой идет по улице и падает. Идущий следом за ней мужчина подходит, наклоняется к ней и начинает бить руками и ногами в область головы. Собака защищает хозяйку. Злоумышленник уходит, однако затем возвращается и наносит удары вновь, падает, но затем продолжает бить. Собака бросается на него, и он уходит.
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красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости.
Женщина, которую жестоко избил прохожий на улице в Красноярске
, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в Красноярской краевой клинической больнице №1.
Ранее в МВД сообщили, что полицейские задержали мужчину, который накануне без видимой причины жестоко избил женщину. По данным главка, 49-летняя женщина утром выгуливала собаку в красноярском микрорайоне "Покровский" и на нее напал неизвестный. Она была госпитализирована. Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался ранее не судимый 25-летний красноярец. В данный момент он задержан.
"Да, скончалась в отделении в нейрореанимации", - сказал собеседник агентства.
Ранее в паблике "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина избивает женщину. На кадрах видно, как женщина с собакой идет по улице и падает. Идущий следом за ней мужчина подходит, наклоняется к ней и начинает бить руками и ногами в область головы. Собака защищает хозяйку. Злоумышленник уходит, однако затем возвращается и наносит удары вновь, падает, но затем продолжает бить. Собака бросается на него, и он уходит.