https://ria.ru/20201225/zhenschina-1590881851.html

В Красноярске умерла жестоко избитая прохожим женщина

В Красноярске умерла жестоко избитая прохожим женщина

Женщина, которую жестоко избил прохожий на улице в Красноярске, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в Красноярской краевой клинической больнице №1. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:41

2020-12-25T11:41

2020-12-25T11:42

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Женщина, которую жестоко избил прохожий на улице в Красноярске, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в Красноярской краевой клинической больнице №1.Ранее в МВД сообщили, что полицейские задержали мужчину, который накануне без видимой причины жестоко избил женщину. По данным главка, 49-летняя женщина утром выгуливала собаку в красноярском микрорайоне "Покровский" и на нее напал неизвестный. Она была госпитализирована. Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался ранее не судимый 25-летний красноярец. В данный момент он задержан.Ранее в паблике "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео с камеры наблюдения, на котором мужчина избивает женщину. На кадрах видно, как женщина с собакой идет по улице и падает. Идущий следом за ней мужчина подходит, наклоняется к ней и начинает бить руками и ногами в область головы. Собака защищает хозяйку. Злоумышленник уходит, однако затем возвращается и наносит удары вновь, падает, но затем продолжает бить. Собака бросается на него, и он уходит.

https://ria.ru/20201225/sakhalin-1590854310.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия