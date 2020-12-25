https://ria.ru/20201225/vzyatka-1590922557.html

На Кубани арестовали командира взвода ДПС по делу о взятках

На Кубани арестовали командира взвода ДПС по делу о взятках

Командир взвода ДПС, покрывавший подчиненных, подозреваемых в получении взяток от водителей на протяжении двух лет и задержанный в Горячем Ключе, арестован на... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:30

2020-12-25T14:30

2020-12-25T14:30

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 25 дек - РИА Новости. Командир взвода ДПС, покрывавший подчиненных, подозреваемых в получении взяток от водителей на протяжении двух лет и задержанный в Горячем Ключе, арестован на два месяца, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.О возбуждении уголовных дел на полицейских из Горячего Ключа, которые, по версии следствия, сговорившись с местными жителями, на автодороге на черноморское побережье останавливали нарушивших ПДД водителей и предлагали им откупиться, СУСК сообщало 15 декабря. По версии следствия, командир взвода ДПС распределял наряды инспекторов, обещал подчиненным общее покровительство и попустительство по службе, а взамен систематически получал денежное вознаграждение. В четверг стало известно, что он задержан.По данным ГУМВД России по Краснодарскому краю, сотрудник полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей.По данным СК, с мая 2018 года по сентябрь 2020 года фигуранты дела получили взяток от водителей на сумму свыше одного миллиона рублей.

https://ria.ru/20201224/arest-1590832078.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия