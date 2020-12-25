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На Кубани арестовали командира взвода ДПС по делу о взятках
На Кубани арестовали командира взвода ДПС по делу о взятках
Командир взвода ДПС, покрывавший подчиненных, подозреваемых в получении взяток от водителей на протяжении двух лет и задержанный в Горячем Ключе, арестован на... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:30
2020-12-25T14:30
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 25 дек - РИА Новости. Командир взвода ДПС, покрывавший подчиненных, подозреваемых в получении взяток от водителей на протяжении двух лет и задержанный в Горячем Ключе, арестован на два месяца, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.О возбуждении уголовных дел на полицейских из Горячего Ключа, которые, по версии следствия, сговорившись с местными жителями, на автодороге на черноморское побережье останавливали нарушивших ПДД водителей и предлагали им откупиться, СУСК сообщало 15 декабря. По версии следствия, командир взвода ДПС распределял наряды инспекторов, обещал подчиненным общее покровительство и попустительство по службе, а взамен систематически получал денежное вознаграждение. В четверг стало известно, что он задержан.По данным ГУМВД России по Краснодарскому краю, сотрудник полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей.По данным СК, с мая 2018 года по сентябрь 2020 года фигуранты дела получили взяток от водителей на сумму свыше одного миллиона рублей.
https://ria.ru/20201224/arest-1590832078.html
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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия

На Кубани арестовали командира взвода ДПС по делу о взятках

14:30 25.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СОЧИ, 25 дек - РИА Новости. Командир взвода ДПС, покрывавший подчиненных, подозреваемых в получении взяток от водителей на протяжении двух лет и задержанный в Горячем Ключе, арестован на два месяца, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
О возбуждении уголовных дел на полицейских из Горячего Ключа, которые, по версии следствия, сговорившись с местными жителями, на автодороге на черноморское побережье останавливали нарушивших ПДД водителей и предлагали им откупиться, СУСК сообщало 15 декабря. По версии следствия, командир взвода ДПС распределял наряды инспекторов, обещал подчиненным общее покровительство и попустительство по службе, а взамен систематически получал денежное вознаграждение. В четверг стало известно, что он задержан.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 21:46
Суд арестовал следователя московского главка МВД за взятку
"Следователем было направлено в суд ходатайство об избрании командиру взвода ДПС меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку имеются основания полагать, что подозреваемый может угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также скрыться от органов предварительного следствия и суда. Сегодня суд, рассмотрев ходатайство следователя, арестовал подозреваемого сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
По данным ГУМВД России по Краснодарскому краю, сотрудник полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей.
По данным СК, с мая 2018 года по сентябрь 2020 года фигуранты дела получили взяток от водителей на сумму свыше одного миллиона рублей.
 
ГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайПроисшествия
 
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