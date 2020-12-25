Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201225/vykhodnoy-1590902524.html
В Курганской области 31 декабря объявили выходным днем
В Курганской области 31 декабря объявили выходным днем
Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:08
2020-12-25T13:24
вадим шумков
владимир путин
общество
новый год—2021
курганская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590598958_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_8002ae79199914f7ce21f554122ef91e.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.В среду на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. По его словам, работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.О переносе рабочего дня на другой день речи не идёт, уточняется в сообщении.
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590598958_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_479dbd9bb49aaeb3c8a57dfb34479997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим шумков, владимир путин, общество, курганская область

В Курганской области 31 декабря объявили выходным днем

13:08 25.12.2020 (обновлено: 13:24 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкДед Мороз на одной из улиц в Новосибирске
Дед Мороз на одной из улиц в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
В среду на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. По его словам, работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.
Опрос
Как у вас прошел 2020 год?
Проголосовали:
23 декабря, 19:16Новый год—2021
"В Курганской области 31 декабря 2020 года будет нерабочим днём для сотрудников бюджетных организаций. Вместе с этим губернатор Курганской области Вадим Шумков рекомендовал всем предприятиям и организациям, которые работают в регионе, сделать 31 декабря нерабочим", - говорится в сообщении.
О переносе рабочего дня на другой день речи не идёт, уточняется в сообщении.
 
Новый год—2021Вадим ШумковВладимир ПутинОбществоКурганская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Глава Приморья планирует сделать прививку от коронавируса
08:17Эксперт назвал главные камни 2021 года
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
Лента новостейМолния