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В Курганской области 31 декабря объявили выходным днем

В Курганской области 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:08

2020-12-25T13:08

2020-12-25T13:24

вадим шумков

владимир путин

общество

новый год—2021

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.В среду на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. По его словам, работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.О переносе рабочего дня на другой день речи не идёт, уточняется в сообщении.

курганская область

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вадим шумков, владимир путин, общество, курганская область