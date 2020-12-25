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В Курганской области 31 декабря объявили выходным днем
В Курганской области 31 декабря объявили выходным днем
Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:08
2020-12-25T13:08
2020-12-25T13:24
вадим шумков
владимир путин
общество
новый год—2021
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.В среду на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. По его словам, работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.О переносе рабочего дня на другой день речи не идёт, уточняется в сообщении.
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вадим шумков, владимир путин, общество, курганская область