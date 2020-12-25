https://ria.ru/20201225/vykhodnoy-1590868849.html

В Брянской области 31 декабря объявили выходным днем

В Брянской области 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 31 декабря выходным днем после того, как президент России призвал все регионы сделать это. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:40

2020-12-25T10:40

2020-12-25T10:55

александр богомаз

владимир путин

общество

новый год—2021

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590550174_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a8f9426373745fd7a36272d8a8e4136.jpg

БРЯНСК, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 31 декабря выходным днем после того, как президент России призвал все регионы сделать это.В среду президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. Более 40 регионов уже объявили это заранее.Собеседница агентства уточнила, что, скорее всего, переноса рабочего дня на 26 декабря или другие даты не будет.

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, владимир путин, общество, брянская область