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В Брянской области 31 декабря объявили выходным днем
В Брянской области 31 декабря объявили выходным днем
Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 31 декабря выходным днем после того, как президент России призвал все регионы сделать это. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:40
2020-12-25T10:40
2020-12-25T10:55
александр богомаз
владимир путин
общество
новый год—2021
брянская область
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БРЯНСК, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 31 декабря выходным днем после того, как президент России призвал все регионы сделать это.В среду президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. Более 40 регионов уже объявили это заранее.Собеседница агентства уточнила, что, скорее всего, переноса рабочего дня на 26 декабря или другие даты не будет.
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александр богомаз, владимир путин, общество, брянская область