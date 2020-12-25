https://ria.ru/20201225/volozhinskaya-1590786983.html

Татьяна Воложинская: COVID не остановил швейцарские инвестпроекты в РФ

Татьяна Воложинская: COVID не остановил швейцарские инвестпроекты в РФ

Пандемия коронавируса негативно повлияла на экономики многих стран, в том числе России и Швейцарии, и вместе с тем стала не только вызовом, но и источником... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:00

2020-12-25T10:00

2020-12-25T10:02

агентство дальнего востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

московская область (подмосковье)

фонд "сколково"

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812684_76:0:2996:1643_1920x0_80_0_0_b4ebbc32b52553a996e21fefab8d8592.jpg

Пандемия коронавируса негативно повлияла на экономики многих стран, в том числе России и Швейцарии, и вместе с тем стала не только вызовом, но и источником возможностей для наиболее активных игроков рынка, уверена торговый представитель РФ в конфедерации Татьяна Воложинская. В интервью РИА Новости она рассказала, изменилось ли поведение швейцарских инвесторов в связи с пандемией, сложно ли российским компаниям выходить на рынок Швейцарии, и каковы перспективы возобновления между странами диалога по договору о свободной торговле.– Татьяна Львовна, как пандемия коронавируса сказалась на торговых отношениях между Россией и Швейцарией? Привела ли она к заморозке совместных бизнес-проектов? Можно ли говорить о конкретных цифрах, финансовых потерях? Каким образом коронавирус отразился на работе торгового представительства РФ?– Несмотря на падение товарооборота между Россией и Швейцарией с 2014 года в результате введения швейцарцами мер по недопущению обхода антироссийских санкций, с 2018 года мы наблюдаем тенденцию к увеличению показателей двусторонней внешней торговли. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса она сохранилась. Объем торговли увеличился практически на четверть в сравнении со значениями предыдущего года.Наиболее существенный рост показал экспорт обработанного российского золота и других цветных металлов. Но при этом некоторые российские компании впервые вышли на швейцарский рынок с такими продуктами, как промышленные роботы, офисная мебель, IT-услуги именно в этом году. Одновременно импорт швейцарских товаров в Россию снизился примерно на 7%.В то же время пандемия оказала негативное воздействие на большинство экономик мира, включая Швейцарию и Россию. Многие швейцарские компании, имеющие инвестпроекты на территории РФ, вынуждены были снизить темпы их реализации. Однако ни одна компания не заявила об отказе от соответствующих капиталовложений. В настоящее время на территории России реализуются порядка 10 инвестпроектов на общую сумму в 500 миллионов швейцарских франков (более 562 миллионов долларов – ред).Коронавирус является не только вызовом многолетней устоявшейся торговой практике, но и источником новых возможностей для наиболее инициативных игроков рынка. Пандемия коронавируса научила всех нас и, в том числе торгпредство, организовывать свою работу в онлайн-формате. Благодаря приобретенному в этой связи опыту нам удалось нарастить интенсивность нашего взаимодействия и провести более 30 деловых мероприятий с российскими экспортерами, центрами поддержки экспорта, региональными властями и помочь им в установлении прямых контактов со швейцарскими деловыми кругами.– Как развиваются отношения между представителями бизнеса в российских регионах и Швейцарской конфедерацией? Могли бы привести примеры наиболее удачного сотрудничества между ними?– Российские регионы имеют положительный опыт взаимодействия со Швейцарией. Устойчивые экономические связи с местным бизнесом имеются у Москвы, Московской области, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Нижегородской области. В этом году к работе по привлечению инвестиций активно подключилась "Корпорация развития Енисейской Сибири" (Красноярский край, Республика Тыва и Республика Хакасия). Вместе с "Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" они приняли участие в видеоконференции со швейцарскими деловыми кругами и представили им инвестиционный потенциал своих регионов. В результате местный предприниматель-сыровар заинтересовался открытием собственного производства в Камчатском крае с общим объемом инвестиций 30 миллионов рублей.Кроме того, в короткий промежуток времени – с августа по декабрь 2020 года – при поддержке торгового представительства мебельная компания "Метта" из Башкирии прошла путь от подачи запроса на поддержку экспортера до поставки своей продукции швейцарскому ретейлеру Conforama Schweiz AG. Стороны заключили внешнеэкономический контракт на поставку офисных кресел из России в Швейцарию. К началу декабря этого года было осуществлено несколько поставок на сумму свыше 85 тысяч долларов.– Как вы считаете, насколько перспективной для взаимодействия двух стран является фармацевтическая отрасль, особенно с учетом ситуации с пандемией COVID-19?– Перспективы сотрудничества между нашими странами в указанной сфере достаточно высоки. Традиционными партнерами РФ являются такие крупные компании, как Roche, Novartis и Ferring.В этом году торгпредство уделяло особое внимание помощи российским предприятиям в связи с закупкой дефицитных товаров для борьбы с распространением коронавирусной пандемии. В частности, отечественным компаниям оказана помощь в ускорении поставок в Россию концентрата для изготовления дезинфицирующих средств, а также комплектующих для ИВЛ и лекарств, применяемых для лечения COVID-19.– Как вы оцениваете уровень сотрудничества между российскими и швейцарскими компаниями в сфере IT? Каковы перспективы российско-швейцарского взаимодействия в этой области?– IT-технологии в настоящее время востребованы практически в любой отрасли. Ряд отечественных производителей специализированного программного обеспечения, а также поставщики IT-услуг уже в течение нескольких лет ведут успешное сотрудничество со швейцарским бизнесом, включая банковский сектор, региональных железнодорожных перевозчиков и ритейл-сети.Торговое представительство со своей стороны оказывает действенную поддержку российским предприятиям по выходу на швейцарский рынок. В этом году мы организовали онлайн-бизнес-миссию производителей IT-сектора в Швейцарию, в ходе которой они презентовали свои возможности широкой аудитории местных предпринимателей. При активной организационной поддержке с нашей стороны на площадке фонда "Сколково" было реализовано крупное онлайн-мероприятие с презентацией отечественных стартапов в сфере искусственного интеллекта деловым партнерам из Швейцарии.По нашим оценкам, существуют реальные перспективы для расширения сотрудничества между нашими странами в сфере информационных технологий.Отечественные компании могут предложить довольно широкий спектр продуктов и услуг – это IT-консалтинг, аудит информационных систем, аутсорсинг управления и поддержки цифровой инфраструктуры, разработка программного обеспечения в области электронного правительства, цифровых платформ для бизнеса, социальных услуг, для банковского сектора, защищенное программное обеспечение для видеоконференций, системы виртуальной реальности в образовании и многое другое.– Сколько российских компаний сегодня ведут бизнес в Швейцарии?– По нашим оценкам, таких компаний около 200. Это дочерние структуры крупных банков, производители алюминия, никеля, химической продукции, цемента, а также коммерческие фирмы нефтегазового сектора и IT-индустрии.– С какими барьерами российские компании сталкиваются при выходе на швейцарский рынок? – Главным вызовом для любой российской компании при выходе на рынок Швейцарии является вопрос завоевания доверия. Это обусловлено наличием у местных коммерческих фирм многоуровневой системы риск-менеджмента. Швейцарцы скрупулезно изучают потенциальных бизнес-партнеров из третьих стран на предмет благонадежности. Они анализируют информацию об их продуктах и услугах, реализованных проектах, размещенную в англоязычных версиях интернет-сайтов. Отдельное внимание уделяется изучению отзывов клиентов и партнеров.На отношение швейцарцев к компаниям в РФ негативно сказываются принятые правительством Конфедерации меры по недопущению обхода антироссийских санкций. Несмотря на их узкую направленность, предприниматели зачастую не хотят разбираться в тонкостях действующих в отношении России ограничительных мер, и в этой связи их интерес к взаимодействию с отечественными партнерами снижен.Вторым существенным моментом является отношение швейцарцев к хранению и защите персональных данных. В стране действует довольно жесткий закон в этой области, а сами швейцарцы неохотно предоставляют информацию о себе. Например, приложение по отслеживанию распространения коронавируса Swiss-Covid разработано таким образом, чтобы автоматически уничтожать историю передвижения пользователя спустя 14 дней.В ряде случаев возникают сложности с получением банковского комплаенса для открытия счета или проведения платежей. В первую очередь это связано с неготовностью российских компаний подтверждать свою транспарентность и ограниченностью ресурсов самих финансовых учреждений для детального изучения объемной документации.– С 2014 года между Россией и Швейцарией приостановлен диалог о подписании договора о свободной торговле. Скажите, пожалуйста, к чему приводит отсутствие такого соглашения? Каковы, с вашей точки зрения, перспективы возобновления переговоров по этой теме между странами?– Швейцария подписала соглашения о свободной торговле с Евросоюзом и Европейской ассоциацией свободной торговли, а также с 41 страной мира. Это обеспечивает альпийскому государству беспошлинный режим внешнеэкономических сделок со многими крупными рынками в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центральной и Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Поэтому с учетом отсутствия такого соглашения между Россией и Швейцарией ввозные пошлины зачастую нивелируют ценовые преимущества отечественных производителей.Перспективы возобновления переговоров по этой теме напрямую зависят от стабилизации геополитической обстановки.– Каковы наиболее приоритетные направления работы торгпредства на следующий год? Какие важные события ожидаются в двусторонней торгово-экономической сфере в 2021 году?– Основной приоритет в деятельности торгпредства в 2021 году – это оказание содействия российским экспортерам в продвижении их товаров на швейцарский рынок и привлечение зарубежных инвестиций. Для этого мы планируем организовать бизнес-миссии отечественных компаний в Швейцарию, а также принять активное участие в деловых мероприятиях внешнеторговой направленности на территории страны.Отдельным направлением работы торгпредства будет выявление экспортных возможностей и информирование о них центров поддержки экспорта в России. Мы также продолжим подбор потенциальных бизнес-партнеров по запросам отечественных компаний и будем содействовать организации переговорного процесса между ними.Среди важных мероприятий в двусторонней торгово-экономической сфере в 2021 году следует выделить заседание Смешанной Межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. В настоящее время торговое представительство и посольство России в Швейцарии занимаются его подготовкой.Мы с оптимизмом смотрим в будущее, надеемся на завершение пандемии коронавируса и восстановление полноформатной деловой активности между нашими странами в следующем году.

https://ria.ru/20201218/shveytsariya-1589948429.html

https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590145827.html

https://ria.ru/20201219/pfizer-1590030570.html

https://ria.ru/20201214/eda-1589041960.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство дальнего востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, московская область (подмосковье), фонд "сколково", интервью