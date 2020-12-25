Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/vaktsinatsiya-1590956427.html
В Пермском крае массовая вакцинация от COVID начнется в начале 2021 года
В Пермском крае массовая вакцинация от COVID начнется в начале 2021 года
Старт массовой вакцинации жителей Пермского края от COVID-19 запланирован на январь, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на главу... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:38
2020-12-25T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий махонин
пермский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590413777_0:0:3063:1722_1920x0_80_0_0_e1481362941c2494f7c555e104a047c3.jpg
ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Старт массовой вакцинации жителей Пермского края от COVID-19 запланирован на январь, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на главу регионального минздрава.По данным властей, уже закуплены и устанавливаются 45 специальных холодильников с морозильными камерами для хранения препарата, термоконтейнеры для его перевозки, хладоэлементы и терморегистраторы. Оборудование приобретено на средства из регионального бюджета. Получить вакцину от коронавирусной инфекции можно будет в 43 медучреждениях региона, в том числе в восьми пермских больницах.Ранее стало известно, что прививки от COVID-19 сделаны примерно одной тысяче медиков. Губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что вакцинация проводится в добровольном порядке.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 28 647 случаев заражения COVID-19, в том числе 332 за последние сутки, в больнице лечение проходят около 1,9 тысячи человек, из них 105 подключены к ИВЛ, выздоровели 22 878 пациентов, 1746 скончались, на карантине остаются более 3,8 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590413777_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_96a6bee71293e70ce44e26a77c6f24d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий махонин, пермский край, общество

В Пермском крае массовая вакцинация от COVID начнется в начале 2021 года

16:38 25.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат "Гам-Ковид-Вак" во время вакцинации от короновируса
Медицинский работник набирает в шприц препарат Гам-Ковид-Вак во время вакцинации от короновируса - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Старт массовой вакцинации жителей Пермского края от COVID-19 запланирован на январь, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на главу регионального минздрава.
"По предварительным данным, в январе начнется массовая вакцинация жителей края... В начале 2021 года специалисты минздрава ожидают поступления свыше 100 тысяч доз вакцины от коронавируса в регион", - говорится в сообщении. Уточняется, что сроки в пятницу озвучила и.о. министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
По данным властей, уже закуплены и устанавливаются 45 специальных холодильников с морозильными камерами для хранения препарата, термоконтейнеры для его перевозки, хладоэлементы и терморегистраторы. Оборудование приобретено на средства из регионального бюджета. Получить вакцину от коронавирусной инфекции можно будет в 43 медучреждениях региона, в том числе в восьми пермских больницах.
Ранее стало известно, что прививки от COVID-19 сделаны примерно одной тысяче медиков. Губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что вакцинация проводится в добровольном порядке.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 28 647 случаев заражения COVID-19, в том числе 332 за последние сутки, в больнице лечение проходят около 1,9 тысячи человек, из них 105 подключены к ИВЛ, выздоровели 22 878 пациентов, 1746 скончались, на карантине остаются более 3,8 тысячи человек.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МахонинПермский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Глава Приморья планирует сделать прививку от коронавируса
08:17Эксперт назвал главные камни 2021 года
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
Лента новостейМолния