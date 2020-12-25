https://ria.ru/20201225/vaktsinatsiya-1590956427.html

В Пермском крае массовая вакцинация от COVID начнется в начале 2021 года

В Пермском крае массовая вакцинация от COVID начнется в начале 2021 года

Старт массовой вакцинации жителей Пермского края от COVID-19 запланирован на январь, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на главу... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:38

2020-12-25T16:38

2020-12-25T16:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий махонин

пермский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590413777_0:0:3063:1722_1920x0_80_0_0_e1481362941c2494f7c555e104a047c3.jpg

ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Старт массовой вакцинации жителей Пермского края от COVID-19 запланирован на январь, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на главу регионального минздрава.По данным властей, уже закуплены и устанавливаются 45 специальных холодильников с морозильными камерами для хранения препарата, термоконтейнеры для его перевозки, хладоэлементы и терморегистраторы. Оборудование приобретено на средства из регионального бюджета. Получить вакцину от коронавирусной инфекции можно будет в 43 медучреждениях региона, в том числе в восьми пермских больницах.Ранее стало известно, что прививки от COVID-19 сделаны примерно одной тысяче медиков. Губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что вакцинация проводится в добровольном порядке.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 28 647 случаев заражения COVID-19, в том числе 332 за последние сутки, в больнице лечение проходят около 1,9 тысячи человек, из них 105 подключены к ИВЛ, выздоровели 22 878 пациентов, 1746 скончались, на карантине остаются более 3,8 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий махонин, пермский край, общество