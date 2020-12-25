https://ria.ru/20201225/vaktsinatsiya-1590956427.html
В Пермском крае массовая вакцинация от COVID начнется в начале 2021 года
В Пермском крае массовая вакцинация от COVID начнется в начале 2021 года
Старт массовой вакцинации жителей Пермского края от COVID-19 запланирован на январь, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на главу... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:38
2020-12-25T16:38
2020-12-25T16:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий махонин
пермский край
общество
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ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Старт массовой вакцинации жителей Пермского края от COVID-19 запланирован на январь, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на главу регионального минздрава.По данным властей, уже закуплены и устанавливаются 45 специальных холодильников с морозильными камерами для хранения препарата, термоконтейнеры для его перевозки, хладоэлементы и терморегистраторы. Оборудование приобретено на средства из регионального бюджета. Получить вакцину от коронавирусной инфекции можно будет в 43 медучреждениях региона, в том числе в восьми пермских больницах.Ранее стало известно, что прививки от COVID-19 сделаны примерно одной тысяче медиков. Губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что вакцинация проводится в добровольном порядке.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 28 647 случаев заражения COVID-19, в том числе 332 за последние сутки, в больнице лечение проходят около 1,9 тысячи человек, из них 105 подключены к ИВЛ, выздоровели 22 878 пациентов, 1746 скончались, на карантине остаются более 3,8 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий махонин, пермский край, общество
ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости.
Старт массовой вакцинации жителей Пермского края
от COVID-19 запланирован на январь, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на главу регионального минздрава.
"По предварительным данным, в январе начнется массовая вакцинация жителей края... В начале 2021 года специалисты минздрава ожидают поступления свыше 100 тысяч доз вакцины от коронавируса в регион", - говорится в сообщении. Уточняется, что сроки в пятницу озвучила и.о. министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
По данным властей, уже закуплены и устанавливаются 45 специальных холодильников с морозильными камерами для хранения препарата, термоконтейнеры для его перевозки, хладоэлементы и терморегистраторы. Оборудование приобретено на средства из регионального бюджета. Получить вакцину от коронавирусной инфекции можно будет в 43 медучреждениях региона, в том числе в восьми пермских больницах.
Ранее стало известно, что прививки от COVID-19 сделаны примерно одной тысяче медиков. Губернатор Дмитрий Махонин
подчеркивал, что вакцинация проводится в добровольном порядке.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 28 647 случаев заражения COVID-19, в том числе 332 за последние сутки, в больнице лечение проходят около 1,9 тысячи человек, из них 105 подключены к ИВЛ, выздоровели 22 878 пациентов, 1746 скончались, на карантине остаются более 3,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф