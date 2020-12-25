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Более 2,5 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Иркутскую область
Более 2,5 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Иркутскую область
Более 2,5 тысячи доз вакцины от коронавируса поступило в Иркутскую область, ведется вакцинация медработников и учителей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:03
2020-12-25T12:03
2020-12-25T12:03
распространение нового коронавируса
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коронавирус в россии
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ИРКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Более 2,5 тысячи доз вакцины от коронавируса поступило в Иркутскую область, ведется вакцинация медработников и учителей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова."Всего на сегодняшний день поступило 2742 дозы. Сейчас мы вакцинируем медработников и учителей", - сказал Сандаков.Отмечается, что в регионе открыты 9 прививочных пунктов, которые имеют необходимое оборудование для хранения вакцины. Кабинеты будут работать и в праздничные дни. Следующая партия вакцины в регион будет доставлена в январе.В Иркутской области на 25 декабря зарегистрированы 39 202 случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 3202 человека, выздоровели 34 201, умерли 1431, в том числе 174 от сопутствующих заболеваний.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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