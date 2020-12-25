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Распространение нового коронавируса
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Посол рассказал о переговорах по производству "Спутника V" в Белоруссии
Посол рассказал о переговорах по производству "Спутника V" в Белоруссии
Переговорный процесс о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Белоруссии идут успешно, сообщил посол России в Минске Дмитрий... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:35
2020-12-25T11:35
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Переговорный процесс о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Белоруссии идут успешно, сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев."Идет успешная работа, переговорный процесс, в том числе представители трех крупнейших фармкомпаний, исследовательских центров, работающих в сфере фармацевтики побывали в Москве, вели переговоры с российскими партнерами о совместном производстве вакцины на территории Белоруссии", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".В начале ноября в телефонном разговоре президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В минздраве ранее сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в этом году. Сообщалось, что выпуск вакцины может быть организован на госпредприятии "Белмедпрепараты".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, владимир путин, москва, минск, белоруссия

Посол рассказал о переговорах по производству "Спутника V" в Белоруссии

11:35 25.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Переговорный процесс о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Белоруссии идут успешно, сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Идет успешная работа, переговорный процесс, в том числе представители трех крупнейших фармкомпаний, исследовательских центров, работающих в сфере фармацевтики побывали в Москве, вели переговоры с российскими партнерами о совместном производстве вакцины на территории Белоруссии", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
В начале ноября в телефонном разговоре президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В минздраве ранее сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в этом году. Сообщалось, что выпуск вакцины может быть организован на госпредприятии "Белмедпрепараты".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссия
 
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