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Посол рассказал о переговорах по производству "Спутника V" в Белоруссии
Посол рассказал о переговорах по производству "Спутника V" в Белоруссии
Переговорный процесс о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Белоруссии идут успешно, сообщил посол России в Минске Дмитрий... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:35
2020-12-25T11:35
2020-12-25T11:35
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Переговорный процесс о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Белоруссии идут успешно, сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев."Идет успешная работа, переговорный процесс, в том числе представители трех крупнейших фармкомпаний, исследовательских центров, работающих в сфере фармацевтики побывали в Москве, вели переговоры с российскими партнерами о совместном производстве вакцины на территории Белоруссии", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".В начале ноября в телефонном разговоре президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В минздраве ранее сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в этом году. Сообщалось, что выпуск вакцины может быть организован на госпредприятии "Белмедпрепараты".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2020-12-25T11:35
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, владимир путин, москва, минск, белоруссия