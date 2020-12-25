https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590880513.html

Посол рассказал о переговорах по производству "Спутника V" в Белоруссии

Посол рассказал о переговорах по производству "Спутника V" в Белоруссии

Переговорный процесс о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Белоруссии идут успешно, сообщил посол России в Минске Дмитрий... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:35

2020-12-25T11:35

2020-12-25T11:35

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Переговорный процесс о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Белоруссии идут успешно, сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев."Идет успешная работа, переговорный процесс, в том числе представители трех крупнейших фармкомпаний, исследовательских центров, работающих в сфере фармацевтики побывали в Москве, вели переговоры с российскими партнерами о совместном производстве вакцины на территории Белоруссии", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".В начале ноября в телефонном разговоре президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В минздраве ранее сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в этом году. Сообщалось, что выпуск вакцины может быть организован на госпредприятии "Белмедпрепараты".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

минск

белоруссия

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-25T11:35 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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