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https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590854554.html
"ЭпиВакКорона" впервые поступила в Хабаровский край
"ЭпиВакКорона" впервые поступила в Хабаровский край
Отечественная вакцина "ЭпиВакКорона" разработанная на новосибирском предприятии "Вектор", впервые поступила в Хабаровский край, сообщает в пятницу региональный... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T08:26
2020-12-25T08:26
распространение нового коронавируса
хабаровск
солнечный район
бикин
общество
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ХАБАРОВСК, 25 дек — РИА Новости. Отечественная вакцина "ЭпиВакКорона" разработанная на новосибирском предприятии "Вектор", впервые поступила в Хабаровский край, сообщает в пятницу региональный минздрав."Накануне в регион поступила очередная партия вакцины. Доставлено 1400 доз "Спутник V", кроме этого, в край впервые поступила вакцина "ЭпиВакКорона" разработанная на Новосибирском предприятии "Вектор". В партии 700 доз", - сообщает министерство.По данным регионального минздрава, в пятницу в Комсомольск-на-Амуре поступило 700 доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Её доставили из Хабаровска, где находится основной склад для её хранения. В транспортировке был задействован рефрижератор, так как требуется строгое соблюдение холодовой цепи не выше -18 градусов. В городе остались 550 доз, они распределены по трём медицинским организациям: горбольницам №№ 2, 4 и 7. В Амурский и Солнечный районы, а также в Комсомольскую межрайонную больницу распределены 150 доз.Отмечается, что первыми вакцинацию проходят медработники ковидных госпиталей. Всем им делают анализ на наличие антител коронавируса в организме. Медотводом для вакцинации является перенесённое заболевание COVID-19, в этом случае прививку можно делать только через шесть месяцев после больничного. Прививки делаются бесплатно и добровольно.По линии Минздрава РФ Хабаровскому краю подтверждена поставка почти 18 тысяч доз вакцины. В вакцинации будет задействовано 26 медицинских организаций региона от Бикина до Охотска. На данный момент в регион пришло более 3200 доз, свыше 500 человек стали участниками вакцинации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html
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хабаровск, солнечный район, бикин, общество

"ЭпиВакКорона" впервые поступила в Хабаровский край

08:26 25.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации от коронавируса в военном клиническом госпитале № 1602 в Ростове-на-Дону
Медицинский работник во время вакцинации от коронавируса в военном клиническом госпитале № 1602 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ХАБАРОВСК, 25 дек — РИА Новости. Отечественная вакцина "ЭпиВакКорона" разработанная на новосибирском предприятии "Вектор", впервые поступила в Хабаровский край, сообщает в пятницу региональный минздрав.
"ЭпиВакКорона", как и "Спутник V", двукратная. Вторая прививка делается через 21 день. Но особенность "ЭпиВакКороны" в том, что она не требует хранения в замороженном состоянии - хранится при температуре +2, +8 градусов. Вакцина создана на основании пептидных антигенов вируса. Показания к применению аналогичные "Спутнику V" - с 18 до 60 лет.
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"Накануне в регион поступила очередная партия вакцины. Доставлено 1400 доз "Спутник V", кроме этого, в край впервые поступила вакцина "ЭпиВакКорона" разработанная на Новосибирском предприятии "Вектор". В партии 700 доз", - сообщает министерство.
По данным регионального минздрава, в пятницу в Комсомольск-на-Амуре поступило 700 доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Её доставили из Хабаровска, где находится основной склад для её хранения. В транспортировке был задействован рефрижератор, так как требуется строгое соблюдение холодовой цепи не выше -18 градусов. В городе остались 550 доз, они распределены по трём медицинским организациям: горбольницам №№ 2, 4 и 7. В Амурский и Солнечный районы, а также в Комсомольскую межрайонную больницу распределены 150 доз.
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Отмечается, что первыми вакцинацию проходят медработники ковидных госпиталей. Всем им делают анализ на наличие антител коронавируса в организме. Медотводом для вакцинации является перенесённое заболевание COVID-19, в этом случае прививку можно делать только через шесть месяцев после больничного. Прививки делаются бесплатно и добровольно.
По линии Минздрава РФ Хабаровскому краю подтверждена поставка почти 18 тысяч доз вакцины. В вакцинации будет задействовано 26 медицинских организаций региона от Бикина до Охотска. На данный момент в регион пришло более 3200 доз, свыше 500 человек стали участниками вакцинации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаХабаровскСолнечный районБикинОбщество
 
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