https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590854554.html

"ЭпиВакКорона" впервые поступила в Хабаровский край

"ЭпиВакКорона" впервые поступила в Хабаровский край

Отечественная вакцина "ЭпиВакКорона" разработанная на новосибирском предприятии "Вектор", впервые поступила в Хабаровский край, сообщает в пятницу региональный... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:26

2020-12-25T08:26

2020-12-25T08:26

распространение нового коронавируса

хабаровск

солнечный район

бикин

общество

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ХАБАРОВСК, 25 дек — РИА Новости. Отечественная вакцина "ЭпиВакКорона" разработанная на новосибирском предприятии "Вектор", впервые поступила в Хабаровский край, сообщает в пятницу региональный минздрав."Накануне в регион поступила очередная партия вакцины. Доставлено 1400 доз "Спутник V", кроме этого, в край впервые поступила вакцина "ЭпиВакКорона" разработанная на Новосибирском предприятии "Вектор". В партии 700 доз", - сообщает министерство.По данным регионального минздрава, в пятницу в Комсомольск-на-Амуре поступило 700 доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Её доставили из Хабаровска, где находится основной склад для её хранения. В транспортировке был задействован рефрижератор, так как требуется строгое соблюдение холодовой цепи не выше -18 градусов. В городе остались 550 доз, они распределены по трём медицинским организациям: горбольницам №№ 2, 4 и 7. В Амурский и Солнечный районы, а также в Комсомольскую межрайонную больницу распределены 150 доз.Отмечается, что первыми вакцинацию проходят медработники ковидных госпиталей. Всем им делают анализ на наличие антител коронавируса в организме. Медотводом для вакцинации является перенесённое заболевание COVID-19, в этом случае прививку можно делать только через шесть месяцев после больничного. Прививки делаются бесплатно и добровольно.По линии Минздрава РФ Хабаровскому краю подтверждена поставка почти 18 тысяч доз вакцины. В вакцинации будет задействовано 26 медицинских организаций региона от Бикина до Охотска. На данный момент в регион пришло более 3200 доз, свыше 500 человек стали участниками вакцинации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html

https://ria.ru/20201225/pfizer-1590843677.html

хабаровск

солнечный район

бикин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, солнечный район, бикин, общество