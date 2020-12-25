https://ria.ru/20201225/uslugi-1590997058.html

Жители МО получили более 145 тысяч онлайн-услуг по оформлению земли

Жители МО получили более 145 тысяч онлайн-услуг по оформлению земли

С начала 2020 года жители Подмосковья получили более 145 услуг по оформлению земель в электронном виде. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T20:56

2020-12-25T20:56

2020-12-25T20:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. С начала 2020 года жители Подмосковья получили более 145 услуг по оформлению земель в электронном виде. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства имущественных отношений.В целом в регионе предоставляется свыше 30 услуг по земельно-имущественным вопросам в электронном виде. Для их получения необходимо оставить запрос на портале госуслуг. С начала года жители региона разместили более 145 тысяч заявок, рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Заместитель председателя правительства региона Андрей Разин в свою очередь добавил, что цифровизация государственных услуг по имуществу и земле играет ключевую роль – благодаря ей граждане могут оперативнее получить услуги и пройти множество инстанций."Земельно-имущественные услуги являются одними из главных для любого человека, поскольку от качественного оформления имущественных активов зависит благосостояние человека", — подчеркнул он.При этом, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, земельно-имущественные услуги предоставлялись в плановом режиме, а во время самоизоляции количество заявок по оформлению недвижимости даже увеличилось.

https://ria.ru/20201223/tsifrovizatsiya-1590631093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)