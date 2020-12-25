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Власти Москвы рассказали, на каких объектах идет уборка снега
Власти Москвы рассказали, на каких объектах идет уборка снега
Уборка снега в Москве осуществляется на мостовых сооружениях, теплостанциях, на остановочных пунктах и на подходах к станциям метро, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:16
2020-12-25T17:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уборка снега в Москве осуществляется на мостовых сооружениях, теплостанциях, на остановочных пунктах и на подходах к станциям метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Мы выделяем только отдельно особо опасные места ... к ним можно отнести мостовые сооружения, так как из-за разной температуры может образоваться наледь. Мы выделяем места у теплостанции, ТЭЦ, места, связанные с развязками на улично-дорожной сети, продолжения мостов, эстакады и транспортные переходы", - сообщил Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".Заммэра отметил, что особое внимание уделяется остановочным пунктам, подходам к станциям метро."Это объекты, особого контроля и особой важности с тем, чтобы не допустить травмирование населения", - заключил заммэра.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Власти Москвы рассказали, на каких объектах идет уборка снега

17:16 25.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уборка снега в Москве осуществляется на мостовых сооружениях, теплостанциях, на остановочных пунктах и на подходах к станциям метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мы выделяем только отдельно особо опасные места ... к ним можно отнести мостовые сооружения, так как из-за разной температуры может образоваться наледь. Мы выделяем места у теплостанции, ТЭЦ, места, связанные с развязками на улично-дорожной сети, продолжения мостов, эстакады и транспортные переходы", - сообщил Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".
Заммэра отметил, что особое внимание уделяется остановочным пунктам, подходам к станциям метро.
"Это объекты, особого контроля и особой важности с тем, чтобы не допустить травмирование населения", - заключил заммэра.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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