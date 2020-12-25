https://ria.ru/20201225/uborka-1590966188.html

Власти Москвы рассказали, на каких объектах идет уборка снега

Власти Москвы рассказали, на каких объектах идет уборка снега

Уборка снега в Москве осуществляется на мостовых сооружениях, теплостанциях, на остановочных пунктах и на подходах к станциям метро, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T17:16

2020-12-25T17:16

2020-12-25T17:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уборка снега в Москве осуществляется на мостовых сооружениях, теплостанциях, на остановочных пунктах и на подходах к станциям метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Мы выделяем только отдельно особо опасные места ... к ним можно отнести мостовые сооружения, так как из-за разной температуры может образоваться наледь. Мы выделяем места у теплостанции, ТЭЦ, места, связанные с развязками на улично-дорожной сети, продолжения мостов, эстакады и транспортные переходы", - сообщил Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".Заммэра отметил, что особое внимание уделяется остановочным пунктам, подходам к станциям метро."Это объекты, особого контроля и особой важности с тем, чтобы не допустить травмирование населения", - заключил заммэра.

https://ria.ru/20201225/snegopad-1590916943.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва