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В Оренбургской области при пожаре нашли тела убитых супругов
В Оренбургской области при пожаре нашли тела убитых супругов
Пожарные, приехавшие на вызов о возгорании в частном доме в оренбургском селе, обнаружили тела убитых супругов, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T09:16
2020-12-25T09:16
октябрьский район
октябрьский
оренбургская область
происшествия
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УФА, 25 дек – РИА Новости. Пожарные, приехавшие на вызов о возгорании в частном доме в оренбургском селе, обнаружили тела убитых супругов, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по области."В частном доме в селе Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области с множественными телесными повреждениями, в том числе колото-резаными ранениями, обнаружены тела собственников дома – супружеской пары 58 и 60 лет. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство двух лиц", - говорится в сообщении следкома.Отмечается, что следователи устанавливают причастных к преступлению.В ведомстве агентству пояснили, что "поджог жилища после совершения преступления имел место быть, но возгорание потухло до прибытия пожарных". "Площадь возгорания была небольшая", - добавили в управлении.
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октябрьский район, октябрьский, оренбургская область, происшествия

В Оренбургской области при пожаре нашли тела убитых супругов

09:16 25.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 25 дек – РИА Новости. Пожарные, приехавшие на вызов о возгорании в частном доме в оренбургском селе, обнаружили тела убитых супругов, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по области.
"В частном доме в селе Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области с множественными телесными повреждениями, в том числе колото-резаными ранениями, обнаружены тела собственников дома – супружеской пары 58 и 60 лет. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство двух лиц", - говорится в сообщении следкома.
Отмечается, что следователи устанавливают причастных к преступлению.
В ведомстве агентству пояснили, что "поджог жилища после совершения преступления имел место быть, но возгорание потухло до прибытия пожарных". "Площадь возгорания была небольшая", - добавили в управлении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 23:38
В Коми на складе обнаружили тело женщины со следами укусов
 
Октябрьский районОктябрьскийОренбургская областьПроисшествия
 
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