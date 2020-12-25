https://ria.ru/20201225/suprugi-1590858243.html

В Оренбургской области при пожаре нашли тела убитых супругов

В Оренбургской области при пожаре нашли тела убитых супругов

Пожарные, приехавшие на вызов о возгорании в частном доме в оренбургском селе, обнаружили тела убитых супругов, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T09:16

2020-12-25T09:16

2020-12-25T09:16

октябрьский район

октябрьский

оренбургская область

происшествия

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УФА, 25 дек – РИА Новости. Пожарные, приехавшие на вызов о возгорании в частном доме в оренбургском селе, обнаружили тела убитых супругов, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по области."В частном доме в селе Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области с множественными телесными повреждениями, в том числе колото-резаными ранениями, обнаружены тела собственников дома – супружеской пары 58 и 60 лет. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство двух лиц", - говорится в сообщении следкома.Отмечается, что следователи устанавливают причастных к преступлению.В ведомстве агентству пояснили, что "поджог жилища после совершения преступления имел место быть, но возгорание потухло до прибытия пожарных". "Площадь возгорания была небольшая", - добавили в управлении.

https://ria.ru/20201217/sklad-1589818661.html

октябрьский район

октябрьский

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

октябрьский район, октябрьский, оренбургская область, происшествия