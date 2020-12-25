https://ria.ru/20201225/sud-1590938361.html

Саратовец ответит в суде за убийство полуторагодовалого ребенка

Саратовец ответит в суде за убийство полуторагодовалого ребенка

Ранее судимый 23-летний житель города Балашов Саратовской области, обвиняемый в убийстве полуторагодовалого сына сожительницы, пойдет под суд, сообщается на... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:31

2020-12-25T15:31

2020-12-25T15:31

следственный комитет россии (ск рф)

балашов

саратовская область

происшествия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ранее судимый 23-летний житель города Балашов Саратовской области, обвиняемый в убийстве полуторагодовалого сына сожительницы, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.Он обвиняется в убийстве малолетнего, истязании и угрозе убийством.Согласно данным следствия, днем 24 марта мужчина в состоянии опьянения избил кулаками сына сожительницы, от чего малыш скончался на месте. Мама ребенка в момент трагедии находилась на работе. Обвиняемый стал угрожать 20-летней девушке убийством в случае, если она расскажет кому-то об убийстве или обратится в полицию. Дождавшись, когда обвиняемый заснет, девушка сообщила в правоохранительные органы о совершенном им преступлении.Кроме того, с февраля по март мужчина систематически избивал свою сожительницу и ее малолетнего сына.

https://ria.ru/20201224/ubiystvo-1590802808.html

балашов

саратовская область

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следственный комитет россии (ск рф), балашов, саратовская область, происшествия