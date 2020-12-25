https://ria.ru/20201225/sud-1590938361.html
Саратовец ответит в суде за убийство полуторагодовалого ребенка
Саратовец ответит в суде за убийство полуторагодовалого ребенка
Ранее судимый 23-летний житель города Балашов Саратовской области, обвиняемый в убийстве полуторагодовалого сына сожительницы, пойдет под суд, сообщается на... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:31
2020-12-25T15:31
2020-12-25T15:31
следственный комитет россии (ск рф)
балашов
саратовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/97237/53/972375375_0:197:2756:1747_1920x0_80_0_0_bbef288ec68941f48952c9fd0e8f91c3.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ранее судимый 23-летний житель города Балашов Саратовской области, обвиняемый в убийстве полуторагодовалого сына сожительницы, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.Он обвиняется в убийстве малолетнего, истязании и угрозе убийством.Согласно данным следствия, днем 24 марта мужчина в состоянии опьянения избил кулаками сына сожительницы, от чего малыш скончался на месте. Мама ребенка в момент трагедии находилась на работе. Обвиняемый стал угрожать 20-летней девушке убийством в случае, если она расскажет кому-то об убийстве или обратится в полицию. Дождавшись, когда обвиняемый заснет, девушка сообщила в правоохранительные органы о совершенном им преступлении.Кроме того, с февраля по март мужчина систематически избивал свою сожительницу и ее малолетнего сына.
https://ria.ru/20201224/ubiystvo-1590802808.html
балашов
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/97237/53/972375375_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_03c0ad4945484a75f103a306fa892700.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), балашов, саратовская область, происшествия