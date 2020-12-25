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Саратовец ответит в суде за убийство полуторагодовалого ребенка
Саратовец ответит в суде за убийство полуторагодовалого ребенка
Ранее судимый 23-летний житель города Балашов Саратовской области, обвиняемый в убийстве полуторагодовалого сына сожительницы, пойдет под суд, сообщается на... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:31
2020-12-25T15:31
следственный комитет россии (ск рф)
балашов
саратовская область
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ранее судимый 23-летний житель города Балашов Саратовской области, обвиняемый в убийстве полуторагодовалого сына сожительницы, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.Он обвиняется в убийстве малолетнего, истязании и угрозе убийством.Согласно данным следствия, днем 24 марта мужчина в состоянии опьянения избил кулаками сына сожительницы, от чего малыш скончался на месте. Мама ребенка в момент трагедии находилась на работе. Обвиняемый стал угрожать 20-летней девушке убийством в случае, если она расскажет кому-то об убийстве или обратится в полицию. Дождавшись, когда обвиняемый заснет, девушка сообщила в правоохранительные органы о совершенном им преступлении.Кроме того, с февраля по март мужчина систематически избивал свою сожительницу и ее малолетнего сына.
https://ria.ru/20201224/ubiystvo-1590802808.html
балашов
саратовская область
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следственный комитет россии (ск рф), балашов, саратовская область, происшествия

Саратовец ответит в суде за убийство полуторагодовалого ребенка

15:31 25.12.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи. Архивное фото
Кресло судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ранее судимый 23-летний житель города Балашов Саратовской области, обвиняемый в убийстве полуторагодовалого сына сожительницы, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.
"Следственными органами... завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего ранее судимого местного жителя", - говорится в сообщении.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 18:02
Суд признал двух мужчин виновными в убийстве семьи бизнесмена Зейналова
Он обвиняется в убийстве малолетнего, истязании и угрозе убийством.
Согласно данным следствия, днем 24 марта мужчина в состоянии опьянения избил кулаками сына сожительницы, от чего малыш скончался на месте. Мама ребенка в момент трагедии находилась на работе. Обвиняемый стал угрожать 20-летней девушке убийством в случае, если она расскажет кому-то об убийстве или обратится в полицию. Дождавшись, когда обвиняемый заснет, девушка сообщила в правоохранительные органы о совершенном им преступлении.
Кроме того, с февраля по март мужчина систематически избивал свою сожительницу и ее малолетнего сына.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
 
Следственный комитет России (СК РФ)БалашовСаратовская областьПроисшествия
 
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