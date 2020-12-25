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США могут купить еще одно место на "Союзе", сообщил источник
США могут купить еще одно место на "Союзе", сообщил источник
США могут купить место на пилотируемом корабле "Союз МС-18" для полета астронавта на Международную космическую станцию в апреле 2021 года, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T03:19
2020-12-25T03:19
россия
кэтлин рубинс
земля
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
союз
роскосмос
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. США могут купить место на пилотируемом корабле "Союз МС-18" для полета астронавта на Международную космическую станцию в апреле 2021 года, сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.В ноябре "Роскосмос" сообщил, что на "Союзе МС-18", запуск которого намечается на 9 апреля, на МКС полетит первый полностью российский экипаж, состоящий из космонавтов Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова.Компания Axiom Space основана в 2016 году бывшим руководителем программы МКС в НАСА Майклом Саффредини. В марте 2020 года Axiom Space заказала у компании SpaceX полет Crew Dragon на МКС в конце 2021 года. Ожидается, что на корабле полетят командир - бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа - и три космических туриста - израильтянин Эйтан Стиббе и еще два необъявленных человека.Источник добавил, что, в случае заключения договора, на МКС может отправиться астронавт НАСА Марк Ванде Хай, который недавно проходил совместные тренировки в США с Новицким и Дубровым. "В этом случае, Ванде Хай заменит Корсакова в экипаже "Союза МС-18", - отметил он.Данную информацию подтвердили агентству еще два источника в отрасли.Ванде Хай был дублером астронавта НАСА Кэтлин Рубинс в экипаже корабля "Союз МС-17", прилетевшего на МКС в октябре 2020 года. НАСА приобрело у "Роскосмоса" услуги по доставке Рубинс на МКС и ее возвращению на Землю, но не стало покупать кресло на "Союзе МС-18" для Ванде Хая, сославшись на то, что начались полеты их собственных пилотируемых кораблей. В то же время сообщалось о том, что в будущем астронавты будут летать на "Союзах" по бартерной схеме – в обмен на полеты российских космонавтов на новых американских кораблях Crew Dragon и Starliner.По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 миллиардов долларов, стоимость билета для них возросла с 20 до 90 миллионов.
https://ria.ru/20201224/soyuz-6-1590658329.html
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россия, кэтлин рубинс, земля, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, союз, роскосмос, наса, spacex, москва, сша

США могут купить еще одно место на "Союзе", сообщил источник

03:19 25.12.2020
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. США могут купить место на пилотируемом корабле "Союз МС-18" для полета астронавта на Международную космическую станцию в апреле 2021 года, сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
В ноябре "Роскосмос" сообщил, что на "Союзе МС-18", запуск которого намечается на 9 апреля, на МКС полетит первый полностью российский экипаж, состоящий из космонавтов Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова.
"США могут приобрести место на "Союзе МС-18" для полета астронавта на МКС. Переговоры на этот счет ведутся с частной американской компанией Axiom Space", - сказал собеседник агентства.
Компания Axiom Space основана в 2016 году бывшим руководителем программы МКС в НАСА Майклом Саффредини. В марте 2020 года Axiom Space заказала у компании SpaceX полет Crew Dragon на МКС в конце 2021 года. Ожидается, что на корабле полетят командир - бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа - и три космических туриста - израильтянин Эйтан Стиббе и еще два необъявленных человека.
Источник добавил, что, в случае заключения договора, на МКС может отправиться астронавт НАСА Марк Ванде Хай, который недавно проходил совместные тренировки в США с Новицким и Дубровым. "В этом случае, Ванде Хай заменит Корсакова в экипаже "Союза МС-18", - отметил он.
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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Данную информацию подтвердили агентству еще два источника в отрасли.
Ванде Хай был дублером астронавта НАСА Кэтлин Рубинс в экипаже корабля "Союз МС-17", прилетевшего на МКС в октябре 2020 года. НАСА приобрело у "Роскосмоса" услуги по доставке Рубинс на МКС и ее возвращению на Землю, но не стало покупать кресло на "Союзе МС-18" для Ванде Хая, сославшись на то, что начались полеты их собственных пилотируемых кораблей. В то же время сообщалось о том, что в будущем астронавты будут летать на "Союзах" по бартерной схеме – в обмен на полеты российских космонавтов на новых американских кораблях Crew Dragon и Starliner.
По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 миллиардов долларов, стоимость билета для них возросла с 20 до 90 миллионов.
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РоссияКэтлин РубинсЗемляОлег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосНАСАSpaceXМоскваСША
 
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